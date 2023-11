Noticias de Israel: ++ 31 bebés prematuros fueron evacuados del hospital Al-Shifa ++

aSegún la autoridad sanitaria controlada por el movimiento extremista islámico Hamás, los 31 bebés prematuros restantes han sido evacuados del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. El director general del Hospital de Gaza, Muhammad Zaqout, dijo el domingo que los niños estarán acompañados por “tres médicos y dos enfermeras”.

El Servicio de Emergencia de la Media Luna Roja dijo que fueron transportados en ambulancia al sur de la Franja de Gaza. El objetivo es trasladarla a un hospital de Rafah, cerca de la frontera con Egipto.

Desde hace varios días, el ejército israelí se encuentra en el lugar donde se encuentra el hospital más grande de la Franja de Gaza, sospechoso de ser un centro de operaciones terroristas de Hamás. El sábado, cientos de personas abandonaron a pie el complejo hospitalario en dirección sur.

La Organización Mundial de la Salud describió la clínica como una “zona de muerte” después de una visita de una hora por parte del personal de la OMS y otros trabajadores humanitarios de la ONU, y anunció que se prepararía con organizaciones asociadas para la evacuación inmediata de unos 300 pacientes restantes.

El 7 de octubre, terroristas de Hamás y otros grupos secuestraron a unos 240 rehenes en la Franja de Gaza en masacres y ataques en la zona fronteriza israelí, lo que desató la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

La operación terrestre israelí en la Franja de Gaza Fuente: OpenStreetMap; El mundo de la infografia

15.00 horas – Francia quiere recibir a niños enfermos de la Franja de Gaza

Francia quiere recibir a niños enfermos y heridos de la Franja de Gaza que necesitan atención médica urgente. El Palacio del Elíseo en París dijo que utilizaría todos los recursos disponibles para ayudar a transportar a los niños desde la zona costera a los hospitales franceses. También se espera que dentro de unos días llegue un porta-helicópteros de la Armada francesa para prestar apoyo médico a Egipto. También está previsto que despegue a principios de semana otro vuelo de ayuda francés con suministros médicos.

Hasta ahora, sólo un número relativamente pequeño de personas infectadas ha podido salir de la cerrada Franja de Gaza. Según la Media Luna Roja Egipcia, el viernes más de 70 grupos de niños iban a recibir tratamiento en los Emiratos Árabes Unidos. El Estado del Golfo se ofreció a recibir hasta 1.000 niños de la Franja de Gaza para recibir tratamiento médico.

14:08 – Decenas de miles protestan en Pakistán contra los ataques aéreos israelíes

Decenas de miles de personas se manifestaron en Pakistán contra los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza. Los participantes en la protesta en la ciudad oriental de Lahore corearon consignas contra Israel y Estados Unidos y pidieron la yihad, o la llamada guerra santa. El partido religioso más importante del país, el Grupo Islámico, convocó a protestas. Este mes ya se han celebrado grandes manifestaciones en la ciudad costera de Karachi y en la capital, Islamabad.

Manifestantes en Lahore Fuente: Agencia France-Presse/Arif Ali

12:20 h – MSF informa de muertes en el ataque a su convoy

Una persona murió en un ataque a un convoy de Médicos Sin Fronteras en el norte de la Franja de Gaza. Ella dijo: “La organización condena el ataque en los términos más enérgicos posibles”. Los cinco vehículos estaban marcados en todas partes y en sus techos como un convoy de “Médicos Sin Fronteras”. La organización quería mantener seguros a los empleados y sus familias. Estuvieron retenidos en condiciones peligrosas durante una semana en el recinto de la organización cerca del hospital Al-Shifa en Gaza. Entre las 137 personas, 65 eran niños. Por lo tanto, no pudieron huir debido a los combates que rodeaban el hospital.

11:53 am – 47 personas murieron en los ataques de Khan Yunis

Una clínica informó que al menos 47 personas murieron en ataques israelíes contra la ciudad de Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza desde el sábado. Así lo afirman las estadísticas actuales del Hospital Nasser. Un fotógrafo de la Agencia de Prensa Alemana informó que en la clínica había muchas bolsas para cadáveres alineadas. Una de las imágenes mostraba a un padre cargando el cuerpo de su hijo pequeño. El ejército israelí aún no ha emitido una declaración sobre los informes de ataques en el sur de la Franja de Gaza.

11:51 AM – Autoridades de Hamás: evacuaron a 30 niños de la clínica Al-Shifa

Al menos 30 bebés fueron evacuados del hospital Shifa en Gaza, según las autoridades sanitarias controladas por Hamás. El portavoz de las autoridades, Medhat Abbas, confirmó esta cifra a Associated Press. Estaba previsto que los niños fueran trasladados a instalaciones médicas en Egipto. La Organización Mundial de la Salud había anunciado anteriormente que un equipo visitó la clínica y encontró allí, entre otras cosas, a 32 niños. No hubo comentarios inmediatos de la Organización Mundial de la Salud.

11:34 am – Qatar: Sólo obstáculos “menores” al acuerdo

Según el gobierno qatarí, sólo obstáculos “menores” se interponen en el camino para alcanzar un acuerdo en las negociaciones para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza. El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo en una conferencia de prensa con el coordinador de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en Doha, que las cuestiones pendientes son de naturaleza “logística y práctica”. Al Thani no mencionó un calendario.

10:41 AM – Un equipo de la OMS encuentra una fosa común en el hospital Al-Shifa

Un equipo de inspección de la Organización Mundial de la Salud encontró una fosa común que contenía más de 80 cadáveres a la entrada del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. Después de una estancia de una hora, el equipo describió el hospital más grande de la Franja de Gaza como una “zona de muerte”, dijo la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. La misión de la OMS al hospital, en la que también participaron otros trabajadores humanitarios de la ONU, fue coordinada con el ejército israelí.

Un equipo de las Naciones Unidas visitó el domingo el hospital Al-Shifa en Gaza. La Organización Mundial de la Salud, que encabezó la misión, dijo que 291 pacientes permanecían allí después de la evacuación, incluidos 32 bebés en estado extremadamente crítico. Otros pacientes sufrieron heridas gravemente infectadas o lesiones en la columna.

10:01 am – Israel: 59 soldados muertos desde el inicio de las operaciones terrestres en Gaza

Según el ejército, 59 soldados han muerto desde el inicio de las operaciones terrestres israelíes en la Franja de Gaza el 27 de octubre. Un portavoz del ejército dijo que un total de 380 soldados israelíes habían muerto desde el 7 de octubre. Esta cifra también incluye a los soldados que murieron en la frontera con el Líbano.

09:57 AM – Autoridades de Hamás: El número de muertos en Gaza ha aumentado a más de 12.300

El número de palestinos asesinados en la Franja de Gaza ha aumentado a más de 12.300 desde que comenzó la guerra hace seis semanas, según las autoridades de Hamás. La oficina de prensa del gobierno en Gaza dijo que unas 30.000 personas resultaron heridas. Entre los muertos hay más de 5.000 niños y jóvenes. También hay miles de personas desaparecidas.

Actualmente, las cifras no se pueden verificar de forma independiente. Según la información, se trata del mayor número de palestinos asesinados durante una guerra en la historia del conflicto palestino-israelí.

09:05 – Negociaciones entre Israel y Hamás – 87 rehenes podrían ser liberados

Se dice que Israel, Estados Unidos y Hamás están “cerca” de llegar a un acuerdo sobre la liberación de decenas de mujeres y niños mantenidos como rehenes en la Franja de Gaza. A cambio, ambas partes están considerando suspender los combates durante cinco días. el Informe del Washington Post Citando a personas familiarizadas con las regulaciones y la televisión israelí.

En consecuencia, la organización terrorista islamista Hamás habría expresado su voluntad básica de liberar hasta 87 rehenes, informó N12. Entre ellos se encuentran 53 mujeres, niños y jóvenes, y 34 extranjeros. A cambio, Israel debe comprometerse a detener los combates en la Franja de Gaza durante cinco días y liberar a las prisioneras palestinas, a los menores en prisiones israelíes y a los llamados prisioneros de seguridad. Hamás exige también la importación de más combustible a la franja costera.

A menos que suceda algo de último momento, la liberación podría comenzar en los próximos días, según un borrador detallado de seis páginas del acuerdo informado por The Washington Post. Inicialmente, se debía liberar a 50 o más rehenes en grupos más pequeños, cada 24 horas. El informe continúa diciendo que el cese de los combates permitiría más ayuda humanitaria y mejor atención. El borrador es el resultado de semanas de conversaciones en Doha, Qatar, entre Israel, Estados Unidos y Hamás, que estuvieron indirectamente representados por mediadores qataríes.

Mientras tanto, N12 informó que aún no está claro si el acuerdo seguirá adelante. Un problema es que últimamente casi no ha habido contacto con el líder de Hamás en la Franja de Gaza, Juhia Sinwar. Agregaron que aún no se ha proporcionado una respuesta final clara a través de mediadores en Qatar. Israel cree que Sinwar ha estado escondido en búnkeres subterráneos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. Recientemente se creía que se encontraba en su ciudad natal en la región de Shan Yunis, al sur de la franja costera. Según la cadena de televisión, la comunicación se realiza a través de varios intermediarios.

Tras la publicación del informe del Washington Post, la Casa Blanca también confirmó que aún no se había llegado a ningún acuerdo. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, dijo a Channel X: “Aún no hemos llegado a un acuerdo, pero seguimos trabajando duro para llegar a un acuerdo”. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también afirmó que aún no se había llegado a ningún acuerdo sobre la liberación de los rehenes.

06:01 AM – Las pérdidas israelíes en el ataque terrestre aumentaron a 58

Las FDI anunciaron que dos soldados más murieron durante los combates en la Franja de Gaza el sábado. Esto eleva a 58 el número de muertes israelíes en el ataque terrestre contra Hamás.

00:29- La Organización Mundial de la Salud planea rescatar a los pacientes restantes en la Clínica Shifa.

La Organización Mundial de la Salud está trabajando arduamente para desarrollar un plan para rescatar a los pacientes restantes del Hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza. Así lo escribió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el portal SMS X. El personal visitó el hospital el sábado. No hay agua, electricidad ni comida, y apenas hay necesidades médicas. La Organización Mundial de la Salud está trabajando con socios en este asunto y pide apoyo para este plan.