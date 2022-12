¿Democracia al borde?

Túnez fue una vez la esperanza democrática del norte de África, pero las señales apuntan al autoritarismo. Casi nadie quiere participar en las elecciones de un parlamento notablemente más débil. Los llamados al boicot convierten la votación en una farsa. La participación electoral es inferior al 10 por ciento.

La participación electoral para un nuevo parlamento fue significativamente débil en Túnez. Según la Comisión Electoral, casi el nueve por ciento de los más de 9,2 millones de votantes elegibles acudieron a las urnas antes de que cerraran los colegios electorales, un número significativamente menor que en las elecciones parlamentarias anteriores del país. “La gente ya no confía en el proceso político ni en los representantes políticos”, dice Malte Geyer, que dirige la oficina internacional de la Fundación Konrad Adenauer en Túnez. Tampoco esperan ninguna mejora de esta elección”.

El jefe de Estado de Túnez, Kais Saied, disolvió el antiguo parlamento a finales de marzo para debilitar a sus oponentes políticos y expandir su poder. Desde la introducción de una nueva constitución controvertida en el verano, el jefe de estado ha podido nombrar y destituir al gobierno y los jueces sin la aprobación del Parlamento.

El nuevo órgano de representación tendrá pocas competencias. La oposición llamó a boicotear las elecciones. Ella acusa al presidente de socavar la democracia. La influyente Federación Sindical Tunecina de muchos miembros que está junto a Saied también calificó las elecciones parlamentarias de “extremadamente inútiles”.

La comida es cara y a veces escasa.

Para muchos tunecinos, Said ha sido durante mucho tiempo un faro de esperanza, pero su popularidad ahora está decayendo rápidamente. Muchas personas luchan para llegar a fin de mes todos los días. La comida se volvió cara y, a veces, escasa. En las tiendas, las madres suplican que se les permita comprar más del cartón de leche permitido por persona. El azúcar y la mantequilla también son raros en estos días. Cada vez más jóvenes tunecinos se dirigen a Europa para encontrar trabajo y perspectivas allí.

Hasta el momento, los políticos no han encontrado ninguna solución a la crisis económica y al alto desempleo en el país. El liderazgo en Túnez actualmente está negociando un préstamo de mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para evitar la bancarrota nacional. “El préstamo mantendrá al país en marcha por el momento, pero no saldrá de la espiral de la deuda”, dice Geyer. “No hay ningún político en Túnez que realmente pueda cambiar de rumbo”. Las elecciones parlamentarias no cambiarán eso.

El nuevo parlamento consta de 161 diputados. Sin embargo, en algunos distritos electorales no hay candidatos, por lo que el Parlamento no estará completamente ocupado hasta nuevo aviso. La Comisión Electoral espera que los primeros resultados aparezcan el lunes.

El sufragio ha cambiado recientemente

El exprofesor de derecho Saeed también cambió la ley electoral antes de votar. Los ciudadanos ahora pueden votar por un solo representante por circunscripción. En elecciones anteriores, los partidos o bloques de partidos se postularon para múltiples candidatos, incluidas mujeres. Esta obligación ya no es válida. Según Human Rights Watch, en el parlamento depuesto, el 31 por ciento de los diputados eran mujeres debido al sistema de cuotas. “El parlamento tunecino fue una vez un modelo para la igualdad de género en la región. Con estos nuevos cambios en la ley, esa historia podría convertirse pronto”, escribió la organización en un informe.

Se celebran elecciones parlamentarias en el duodécimo aniversario de la autoinmolación del tunecino Mohamed Bouazizi. La muerte del verdulero a fines de 2010 provocó protestas masivas y disturbios políticos en varios países árabes. Túnez fue el único país en transición a la democracia. Sin embargo, las luchas políticas por el poder y la corrupción desenfrenada impidieron un cambio duradero.