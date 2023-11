Rusia ataca Kiev con drones por segunda noche consecutiva

Página principal Política

Los soldados rusos y ucranianos luchan cada metro, especialmente en la orilla oriental del río Dniéper, alrededor de Avdiivka y Bakhmut. Teletipo de noticias sobre la guerra de Ucrania.

Evaluación de Londres: No hay avances reales con Rusia o Ucrania

fuerzas ucranianas Chocar Dnipró antes: Encarnizados combates en Kherson

Actualización del 19 de noviembre a las 6:35 a. m.: Rusia llevó a cabo ataques con aviones no tripulados en Kiev por segunda noche consecutiva. “Los drones enemigos fueron lanzados en varios grupos y atacaron Kiev desde diferentes direcciones, cambiando constantemente de dirección de movimiento a lo largo del camino”, dijo en Telegram Serhiy Popko, jefe de la Administración Militar de Kiev.

Según información preliminar, los sistemas de defensa aérea ucranianos derribaron casi diez drones suicidas de fabricación iraní en Kiev y sus suburbios. Bobko dijo que no hubo informes de “daños graves” o heridos. agencia de noticias Reuters Los informes no pudieron verificarse de forma independiente. Según el informe, no hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia.

Foto del 15 de noviembre: soldado ucraniano en un contradron en Chernihiv © Sergei Supinsky/AFP

Evaluación de Londres: No hay avances reales ni con Rusia ni con Ucrania

Actualización del 18 de noviembre a las 22:15 horas: Según el Ministerio de Defensa británico, ni Rusia ni Ucrania han logrado avances significativos en sus combates. “Con el inicio de un invierno más frío en el este de Ucrania, hay pocas perspectivas de cambios importantes en la línea del frente”, dijo el ministerio en Londres en su actualización diaria del sábado.

La semana pasada, los combates terrestres más intensos tuvieron lugar en tres regiones: en la región de Kubyansk, en la frontera entre las regiones de Kharkiv y Luhansk, alrededor de la ciudad de Avdiivka, en la región de Donetsk, y en el río Dniéper, en la región de Kherson, donde las fuerzas ucranianas están presentes. Establecieron una cabeza de puente en la orilla sur ocupada por los rusos.

“Ninguno de los dos partidos ha logrado grandes avances en ninguna de estas áreas”, escribieron los británicos para obstruir los ataques del otro lado.

El Instituto para el Estudio de la Guerra ve pocos avances por parte de Rusia y Ucrania en la ofensiva con Bajmut

Actualización del 18 de noviembre a las 15:30 horas: Se dice que las fuerzas rusas lograron ligeros avances el viernes en dos sectores del frente en la región de Donetsk y Zaporizhia. Así lo informó el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW). Las fuerzas de Putin avanzaron ligeramente hacia una zona industrial al sureste de Avdiivka, como muestran las imágenes. Según bloggers militares rusos citados por el Instituto de la Segunda Guerra Mundial, también hay ligeros avances en Stepov, al noroeste de Avdiivka, y en otras ciudades. Con decenas de miles de soldados -y con grandes pérdidas- Rusia lleva semanas intentando rodear y eventualmente ocupar la pequeña ciudad cerca de Donetsk.

Los soldados rusos disparan contra posiciones enemigas con obuses en la guerra de Ucrania. © Stanislav Krasilnikov/Imago

Noticias sobre la guerra de Ucrania: un ligero avance de Moscú en Oroschin

Moscú también está logrando modestos avances en el proyecto Uroshyn en la región de Zaporizhzhya, en el sur de Ucrania. Según ISW, las grabaciones deben demostrarlo.

Mientras tanto, las fuerzas ucranianas lanzan un ataque cerca de Bakhmut. Según los especialistas de ISW, las imágenes muestran un ligero avance de las fuerzas de Kiev. Los mercenarios del Grupo Wagner capturaron la ciudad en mayo. Desde entonces, ha estado controlada por fuerzas rusas.

Rusia ataca a Ucrania con drones

Actualización del 18 de noviembre a las 10:11 a. m.: Según informes de Ucrania, la infraestructura energética en las regiones de Zaporizhzhya y Odessa en el sur de Ucrania ha sido objeto de intensos ataques por parte de drones rusos. Según el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un dron impactó en un edificio administrativo del complejo energético en Odessa y provocó un incendio. Agregó que una persona resultó herida y el incendio está bajo control.

También se vieron afectadas varias infraestructuras en Zaporizhia y parece que allí también se produjo un incendio. No hubo heridos. Como ocurrió el año pasado, Ucrania espera ahora que Rusia ataque específicamente los suministros de electricidad, calefacción y agua de Ucrania durante el invierno.

Grandes pérdidas rusas en la guerra de Ucrania

Actualización del 18 de noviembre a las 8:46 a. m.: Ucrania informó que mató a 620 soldados rusos en un día en la guerra de Ucrania. Además, el Estado Mayor ucraniano dice que ha destruido siete tanques rusos, 14 sistemas de artillería y 17 drones en las últimas 24 horas. La información no se puede verificar de forma independiente.

Actualización del 18 de noviembre a las 7:30 a.m.: Rusia atacó anoche la capital de Ucrania, Kiev, con drones. Así lo anunció Serhiy Popko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, a través de la aplicación Telegram. El ejército de Putin lanzó casi una docena de drones desde varias direcciones.

La defensa aérea ucraniana pudo interceptar los drones de Al-Shahed en las afueras de Kiev. No hubo pérdidas ni daños a la infraestructura civil. Esta es la segunda vez este mes que Rusia ataca Kiev con drones.

Guerra de Ucrania: Después del avance ucraniano: intensos combates en la orilla oriental del río Dnipro

KIEV – Durante meses, el río Dniéper ha sido la línea del frente entre las fuerzas rusas y el ejército ucraniano en la guerra de Ucrania. Como resultado del contraataque ucraniano en la región de Kherson, el ejército ruso se retiró a la orilla oriental del río para mantener su posición allí. El río Dnipro, también una barrera natural, frenó el avance de las fuerzas ucranianas.

Un grupo de marines ucranianos se sienta en un barco en el río Dnipro en primera línea. © Alex Babenko/DPA

Noticias de Ucrania: Kiev logra importantes avances: feroces combates en Kherson

Pero los dirigentes militares de Kiev dieron un pequeño golpe de estado esta semana. Sorprendentemente, los soldados ucranianos pudieron cruzar el río y avanzar hacia la orilla este. En el mejor de los casos, las fuerzas armadas ucranianas podrían ahora utilizar su éxito para establecer cabezas de puente en la orilla oriental del río Dniéper y así avanzar hacia el este. Pero los soldados se enfrentan a una dura resistencia.

Sin embargo, una de las tareas principales es alejar a las fuerzas rusas lo más posible de las orillas del río Dniéper para detener los continuos ataques rusos contra la población civil al otro lado del río. “Cuanto más lejos esté la artillería rusa de Kherson, mejor”, escribió el Estado Mayor ucraniano en un telegrama el viernes. Sin embargo, actualmente hay intensos combates en la orilla oriental del río.

Noticias de Ucrania: “Les agradezco su fuerza” – Zelensky honra a los soldados ucranianos

Las tareas adicionales para las fuerzas que cruzaban el río eran “realizar maniobras de distracción, incursiones y operaciones de reconocimiento”. Entre otras cosas, se explorarían las rutas de abastecimiento y las posiciones de artillería del ejército ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también publicó fotografías el viernes que muestran a soldados en la orilla oriental del río Dniéper. “Les agradezco su fuerza y ​​su avance. ¡Gloria a todos los que devuelven la libertad y la justicia a Ucrania!”, escribió el presidente en la plataforma X. (fd)