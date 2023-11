Conflicto de Oriente Medio en los Países Bajos: no hay escalada, por favor

A partir de: 17 de noviembre de 2023 a las 14:27

Los Países Bajos son considerados uno de los aliados más leales de Israel. Pero el país está dando marcha atrás en el actual conflicto en Oriente Medio y tratando de permanecer neutral.

Poco antes de la inauguración de la exposición, sólo unas pocas personas se encontraban ante la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. No hay policías a la vista y el anfitrión distribuye paraguas para protegerse de la lluvia. Aunque en muchos lugares del mundo las escuelas y sinagogas judías se encuentran actualmente bajo protección especial, en este famoso lugar conmemorativo todo parece transcurrir con normalidad: “Por supuesto, siempre estamos atentos”, dice Gladys de la Casa de Ana Frank. Director del Memorial Ronald Leopold, realizando conversaciones en EE.UU.

“No somos una organización judía ni una organización israelí, pero tenemos muchas personas que tienen conexiones con Israel y ahora es muy importante que hablemos entre nosotros para que podamos entendernos”, comparte Gladys. reflexiones sobre la situación actual.

Comunicación, intercambio y comprensión mutua: los Países Bajos intentan no permitir que el conflicto en Oriente Medio se agrave en su país.

Luchar por el equilibrio

En Amersfoort, una pequeña ciudad del norte del país, pasa una motocicleta que porta la bandera palestina. Permitir manifestaciones pro palestinas en los Países Bajos. Existe de forma intermitente, pero el número de personas que salen a la calle aquí no es tanta como en Londres, por ejemplo.

Lukas Pulsius es el alcalde de Amersfoort. Inmediatamente después de los ataques de Hamás contra Israel, reunió a diferentes grupos en la mesa: “También hubo protestas, pero tuvimos una reunión de diferentes religiones y luego se reunieron musulmanes, judíos, cristianos y humanistas. Tenemos que hacerlo todos los días. ” “El trabajo diario de mantener la paz y vivir juntos como seres humanos.”

En las universidades del país también se debate la situación de palestinos e israelíes. La Universidad de Amsterdam envió el siguiente mensaje a los estudiantes:

Sabemos lo emocional que es, especialmente para quienes tienen vínculos personales o familiares con esta zona. Debes saber que no estás solo en tus sentimientos y dificultades, tu comunidad está ahí para ayudarte.

Mientras tanto, la universidad ofrece asesoramiento con consejeros capacitados.

La situación en Oriente Medio no es un tema de campaña electoral

Los Países Bajos se encuentran en medio de una campaña electoral. El actual Primer Ministro, Mark Rutte, ya no se presentará como candidato. Otros activistas evitan en gran medida la situación en Oriente Medio.

Peter Malcontent, que estudia historia internacional en la Universidad de Utrecht, explica por qué: “Las cuestiones de política exterior rara vez influyen en las elecciones y mucha gente no sabe qué hacer con el conflicto. No entienden a ambas partes. Los políticos de la Los holandeses sólo plantean el problema”. “Si los periodistas les preguntan al respecto, lo cual no sucede muy a menudo”.

En cualquier caso, el conflicto en Oriente Medio se discute de forma menos emocional en los Países Bajos que en otros países europeos. Quizás esta sea una de las razones por las que la activista Greta Thunberg aprovechó una manifestación climática para expresar su posición política. Este es un ataque que los ambientalistas del país tomaron en serio.