París- Él tenía 15 años y ella 39. No se sabe mucho sobre su amor.

Era una profesora de literatura experimentada, casada y con tres hijos.

Saadeh, quien fue su alumno y amante, se ganó su corazón y se convirtió en presidente de Francia en 2017.

En una de las raras entrevistas que concedió, Brigitte Macron (70 años) dijo a la revista: “ partido de paris“Ahora ha adquirido conocimientos poco comunes sobre su vida con Emmanuel, de 45 años”.

Son escenas de amor improbable.

Un beso para el presidente: la familia Macron tras su victoria electoral de 2017 Foto: AP

Ella era su profesora de literatura en Amiens (población 130.000) y su hija estaba en su clase. ¡Qué escándalo hubo en la escuela católica cuando se descubrió este asunto! “Había un caos en mi cabeza”, dice Brigitte Macron. Sus padres enviaron a Emmanuel a París. “Pensé para mis adentros: ¡Seguramente pronto se enamorará de alguien más joven que él!”

Él no hizo eso. Se convirtieron en pareja. Contra todos los enemigos.

Emmanuel Macron como estudiante. A los quince años se enamoró de Brigitte. Imagen: Francia 5

La Primera Dama dice que esperó diez años antes de casarse con él. “Era hora de poner a mis hijos en el camino correcto. Tuve que aprovechar ese tiempo para no arruinarle la vida. Puedes imaginar lo que escucharon”.

Pero, como dice Brigitte Macron, casi disculpándose, “yo tampoco quería perderme la vida”.

Brigitte Ozier estaba casada y tenía tres hijos cuando enseñaba a Emmanuel Imagen: ZDF

La boda tuvo lugar en 2007 y diez años después se trasladaron al Palacio del Elíseo.

Desayunan juntos todas las mañanas, el presidente siempre está de buen humor y le encantan los huevos duros. Madame Macron dice que el desayuno es sagrado para ellos: “Si tenemos algo que discutir, nunca llega por la mañana”.

A menudo es tarde en la noche: “Si tiene algo que hacer, lo termina”. Tiene dificultad para conciliar el sueño y generalmente duerme poco, pero toma siestas durante el día.

Brigitte Macron confirma que son una “pareja completamente normal”. “En los 27 años que lo conocí no pasó un día en el que no me sorprendiera. Tuve muchos alumnos excelentes, pero ninguno con su capacidad. Siempre lo admiré.

Ella tiene 17 años, no 70.