¿Una compensación increíble? ¡El Chelsea apunta a la estrella del Bayern de Múnich, Kingsley Coman!

Kingsley Coman ha sido vinculado repetidamente con una oferta prematura por el Bayern de Múnich en los últimos años. A más tardar desde su extensión a principios de 2022, los rumores sobre el francés casi se han extinguido. Por otro lado, el Chelsea sigue manteniendo al extremo de 26 años en su radar. Según los informes actuales, los Blues están planeando un intercambio impresionante con el Bayern de Múnich.

“El Chelsea planea cambiar a la estrella de la Copa del Mundo” es la dirección del portal francés “Sport”. En consecuencia, los londinenses quieren atraer a Kingsley Coman al Támesis y, a cambio, envían al internacional estadounidense Christian Pulisic a Izar.

Se dice que el gerente de blues, Graham Potter, en particular, es un gran admirador de Koeman y le gustaría poner nuevos pulsos en Stamford Bridge en el invierno con refuerzos. Chelsea actualmente ocupa solo el octavo lugar en la Premier League inglesa y está a 16 puntos del líder Arsenal.

El Bayern planea fuerte con Koeman

El exjugador del Dortmund, Pulisic, solo está comprometido contractualmente con el Chelsea hasta 2024. El club intentó en vano extender el contrato a principios de los últimos meses. El joven de 24 años aún tiene que tomar una decisión final sobre quedarse en Londres o buscar un nuevo desafío. Si no hay una extensión en el futuro cercano, al Chelsea le gustaría vender al jugador atacante con la mayor ganancia posible o comprometerlo en un intercambio.

Independientemente de que Pulisic valga más de 20 millones de euros menos que Coman en términos de valor de mercado. Un intercambio que actualmente no tiene sentido para el Bayern de Múnich. El jugador de 26 años se ha establecido con los campeones récord alemanes en los últimos años y no solo es apreciado por los fanáticos y los oficiales, sino que Julian Nagelsmann también depende completamente de Koeman. La extensión del contrato a principios de año también dejó claro que los muniqueses planean una relación a largo plazo con el campeón mundial de 2018 y que no es de venta/intercambio.