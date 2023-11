Una de cada tres empresas ya ha aplicado la IA generativa

hOtro tercio está considerando actualmente el uso de IA generativa, según el Nash Squared Digital Leadership Report, la mayor encuesta internacional entre tomadores de decisiones tecnológicas de 86 países. Aproximadamente uno de cada diez informó implementaciones a gran escala en sus empresas, generalmente centradas en la automatización del desarrollo de software, las interacciones con los clientes a través de chatbots o interacciones internas, por ejemplo con los servicios de asistencia técnica.

Sin embargo, esta dinámica sorprendió a muchos directivos. Sólo el 15% de los tomadores de decisiones tecnológicas se sienten muy o muy bien preparados para las demandas de la IA generativa, mientras que el 42% se siente no preparado. La demanda de especialistas en nuevas tecnologías está creciendo a un ritmo similar. Según los cálculos del Index Group para el informe D:ECONOMY, en el tercer trimestre se anunciaron en Alemania 1.577 puestos de trabajo para especialistas en IA generativa.





Sin embargo, el rápido progreso técnico también preocupa a muchos directivos. Más de un tercio (36 por ciento) de los tomadores de decisiones están preocupados por los problemas de protección de datos al implementar la IA generativa. Más de una cuarta parte está preocupada por las alucinaciones en los datos, donde el modelo de lenguaje grande (LLM) genera información falsa.

Los responsables de las políticas tecnológicas coinciden en que el sector de la IA necesita una regulación más estricta. El 88% estuvo de acuerdo con esta afirmación, pero el 61% también cree que la regulación no resolverá el problema porque el avance hacia la IA generativa será imparable. Según las previsiones de la firma de investigación de mercado Forrester, el 60% de los escépticos de la IA generativa utilizarán y apreciarán la tecnología emergente en 2024, se den cuenta o no. Forrester también espera que aumente la productividad, especialmente en TI, donde se están logrando mejoras de hasta el 40 por ciento en el desarrollo de software. “Los CTO con visión de futuro aprovecharán esta oportunidad para realinear estratégicamente los recursos de TI y liberar el tremendo potencial creativo dentro de sus equipos, no sólo entre los desarrolladores, sino en todos los roles de TI. Esta reorganización ahorrará hasta un 50 por ciento de tiempo adicional para dedicar a los empleados”. hasta la resolución creativa de problemas, impulsando la innovación centrada en el cliente y creando valor empresarial”, escribió Forrester en su perspectiva para 2024.

Invertir en computación en la nube genera los mayores retornos

Preguntar a los ejecutivos digitales qué inversión en tecnología ha generado los mejores retornos en los últimos tres años tiene una respuesta clara: la computación en la nube. Podría decirse que el gran valor de la tecnología en la nube radica en su capacidad para hacer que las empresas sean más ágiles y receptivas, no en reducir costos.

Existe una percepción generalizada de que la pandemia ha provocado una carrera loca hacia la computación en la nube, pero los datos de encuestas anteriores muestran que el impulso ya se estaba generando en los años previos a Covid, según muestra el Informe de Liderazgo Digital.

Poco más de una cuarta parte de los encuestados (28 por ciento) incluyeron a AI/ML entre sus dos primeros, lo cual es notable dado que solo uno de cada diez líderes digitales tiene actualmente una aplicación generalizada. ¿Es esta una respuesta entusiasta de los pioneros digitales o un reconocimiento genuino de los recursos ahorrados y las lecciones aprendidas? Un participante mencionó cómo el uso de la IA para crear documentos y tareas de oficina ha transformado su negocio, haciéndolo más ágil y eficiente en cuanto a recursos y permitiendo centrarse en la relación con el cliente. Entonces, tal vez sean las pequeñas cosas las que pueden marcar la diferencia.