¿Qué tan frío está realmente el refrigerador? ¡Así se ajusta correctamente la temperatura!

Plazas de aparcamiento: En una habitación más fría, el dispositivo funcionará menos para proporcionar la refrigeración interna necesaria. Lo ideal es que los congeladores o contenedores se guarden en el sótano. En la cocina, por supuesto, la temperatura siempre es un poco más alta debido a la cocción. Por lo tanto, el dispositivo de refrigeración no debe colocarse directamente al lado de una estufa o radiador. El frigorífico tampoco debe exponerse a la luz solar directa.

Plazas de aparcamiento: En una habitación más fría, el dispositivo funcionará menos para proporcionar la refrigeración interna necesaria. Lo ideal es que los congeladores o contenedores se guarden en el sótano. En la cocina, por supuesto, la temperatura siempre es un poco más alta debido a la cocción. Por lo tanto, el dispositivo de refrigeración no debe colocarse directamente al lado de una estufa o radiador. El frigorífico tampoco debe exponerse a la luz solar directa.