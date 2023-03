Una mujer de Naundorf, Argentina: un espíritu de esperanza y un vientre ruidoso | Prensa Libre

Solveig Schmidt está de regreso en Argentina, su séptima gira. En este punto, la mujer Naundorf confía completamente en sus instintos. Una visita a un cementerio de Buenos Aires la hace pensar.

Buenos Aires. A principios de año estaba en un avión rumbo a Buenos Aires. Mi corazón se aceleró al pensar en mis dos caballos, Dan Zach y Canela, esperándome en el pequeño pueblo de Lonkopue. Y esperando a mis amigos argentinos.

Mi estómago ruge un poco más. No puedo planear un nuevo curso de equitación. No hay mapas de senderismo en los Andes porque no hay rutas de senderismo. Solo quedan los antiguos caminos de herradura utilizados por los gauchos que utilizaban sus caballos para explorar los terrenos altos y fértiles y los valles. Quiero seguirlos.

El año pasado estuve solo en las montañas por primera vez. A mitad de la ruta, decidí abandonar mi plan. Sentí una llamada interna para buscar una meseta. Cuando llegué allí, una enorme pluma de cóndor estaba justo frente a mis pies. Después de un rato, me encontraron tres Kanters. Su mensaje para mí: La vida es mágica.

Por la noche, aparte de los caballos medio salvajes y algunas reses, don Zach, Canela y yo éramos los únicos invitados bajo el cielo estrellado. Pocas veces me he sentido tan en paz. En ese momento estaba llorando.

Me animó a seguir mis instintos más allá de toda planificación. Porque lo diseñé de esa manera, no solo lo posible, sino que lo posible podría suceder.

Mi intuición se hizo más fuerte. Me siento más matizado y escucho mi voz interior más claramente. Mi brújula interna determina mis acciones. Afuera está en silencio. Me vuelvo más y más libre. A veces mi mente pelea. Tan impotente y desesperado, intenta hacer lo que siempre ha hecho: organizar y planificar.

En Buenos Aires visito el Cementerio de Regoletto. Yo también tenía lágrimas en los ojos mientras estaba de pie frente al mausoleo de la familia Duarte. La anciana que vendía pañuelos Tempo fuera del muro de la tumba conocía claramente a sus clientes. La Sra. Duarte es conocida por muy pocos. Eva Perón, mucha gente conoce a Evita. Innumerables rosas y ramos secos están atrapados en el enrejado de intrincado diseño de la puerta de hierro de la cripta en la tumba familiar en el cementerio de Recoleto en el distrito del mismo nombre en Buenos Aires. Los ramos de flores envueltos en papel brillante se apilan frente al velo. Cuando doy vuelta en un callejón estrecho más alto que las tumbas humanas, una multitud de personas se para frente a él. Se tomaron fotografías y se realizó una visita a un conocido cementerio argentino cercano.

Mi destino era la tumba del autor y aventurero suizo Aim Felix Schiffeli. De 1925 a 1928 recorrió 18.000 kilómetros desde Buenos Aires hasta Washington con los Criollos Manja y Gato para dar a conocer aún más la fuerte raza de caballos. Su nombre no aparecía en el pequeño mapa de papel que había en la entrada. El personal puso los ojos en blanco con exasperación y me condujo a una oficina cerrada. Incluso el hombrecito que mantenía el orden en el cementerio con una escoba y un balde se encogió de hombros con aire interrogante. Dejo que mi intuición me guíe a través de las hileras de tumbas. Después de dos horas de maravillarme ante las elaboradas tumbas bajo el sol abrasador, me rendí.

Una hora en un autobús completamente ocupado a través de la ruidosa y colorida Buenos Aires en el camino de regreso a mi amiga Claudia, pensé que lo tendría cuando dejara este mundo. ¿Qué preferiría dejar atrás que un recuerdo de la sed de aventura y la alegría del descubrimiento, de una mujer que sale de su zona de confort para crear experiencias desconocidas? Tal vez sea el impulso de dejar lo familiar para seguir el deseo de crecimiento del alma. Por la noche, un taxi privado que puede solicitar fácilmente a través de una aplicación tarda una hora a través de la soñolienta Buenos Aires hasta el aeropuerto de Ezeiza. Desde allí hay otro vuelo de 1,5 horas a Neuquén, la capital provincial, y luego un viaje en autobús de 5 horas a mis caballos, Don Zach y Canela. (Ene)