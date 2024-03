Una nueva teoría cuestiona la materia oscura: 'La gravedad tiene una larga historia de engaño'

Página principal mundo

tania bandera

el presiona divide

Los físicos presentan una teoría revolucionaria que podría dejar obsoletas la materia y la energía oscuras. Pero no todos estaban convencidos.

LONDRES – La materia oscura, junto con la energía oscura, constituye el 95% de la masa del universo, según el Modelo Estándar de cosmología. Aunque ambos son invisibles, tienen efectos gravitacionales en su entorno. Un ejemplo de esto es la velocidad inexplicablemente alta con la que las estrellas se mueven en el borde de su galaxia, más rápido de lo que la fuerza de gravedad de la materia visible puede explicar.

A pesar de estos efectos evidentes, la materia oscura no ha sido detectada ni detectada directamente en el espacio. el La sonda espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea Recientemente inició su viaje al espacio para recopilar datos que arrojen luz sobre cómo la materia y la energía oscuras afectan a nuestro planeta. ser formado. Sin embargo, un equipo de investigación dirigido por el profesor de física Jonathan Oppenheim del University College de Londres ha presentado una nueva teoría que cuestiona por completo la necesidad de materia y energía oscuras.

¿Hay materia oscura y energía oscura en el espacio? Una nueva teoría quiere demostrar que ambos están obsoletos. (Avatar) © Nasa, Esa y J. Maíz Apellániz (Instituto de Astrofísica de Andalucía, España); Agradecimientos: n. Smith (Universidad de Arizona)

Los investigadores cuestionan creencias comunes: ¿necesitamos siquiera materia oscura en el universo?

“Chicos, algo parece estar sucediendo. Hemos demostrado que nuestra teoría de la gravedad puede explicar la expansión del universo y la rotación de la galaxia sin la presencia de materia o energía oscura”. Oppenheim anunció recientemente X (anteriormente Twitter).

En sus estudios, hasta ahora sólo Ha sido publicado en el servidor de preimpresión arXiv. Aún no ha sido revisado por pares: “Dado que no hay evidencia directa de la energía o la materia oscura, es natural preguntarse si se trata de acciones de construcciones científicas no esenciales, como los cuerpos celestes”, dicen Oppenheim y su equipo. coautor Andrea Russo. Esferas, el Éter o el planeta Vulcano, todos ellos sustituidos por explicaciones más sencillas. La gravedad tiene una larga historia de engaños.

¿Cómo clasifica el modelo estándar de cosmología las masas en el universo? Según el modelo estándar de cosmología, aproximadamente el 68,3% del universo se compone de energía oscura, el 26,8% es materia oscura y aproximadamente el 4,9% es “materia ordinaria”, que se divide a su vez en componentes autoluminosos (como estrellas) y no. -componentes radiantes. Componentes autoluminosos (como planetas o gas frío).

En su artículo, Oppenheim y Rousseau proponen una nueva teoría de la gravedad que pretende combinar la teoría cuántica con la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Esta teoría también pretende explicar por qué las estrellas tienen sus aristas galaxias Gira más rápido de lo esperado. “Hemos demostrado que puede explicar la expansión del universo y las curvas de rotación de las galaxias sin necesidad de materia o energía oscura”, escribió Oppenheim en X.

Hay algunas evidencias indirectas de la existencia de materia oscura, una nueva teoría de la gravedad que no está exenta de polémica

Sin embargo, el investigador advierte contra las conclusiones precipitadas. Hay más pruebas indirectas de la existencia de materia oscura que requieren más cálculos. Si la nueva teoría es correcta, “el 95% de la energía del universo parece deberse a la naturaleza impredecible del espacio-tiempo, lo que sugiere una falla fundamental en la previsibilidad de la física o que estamos en un entorno que no se ajusta a las leyes.” “Obedece a la teoría clásica o cuántica”, dice Oppenheim.

Sin embargo, la nueva teoría de la gravedad no está exenta de controversia. Incluso los físicos Carlo Rovelli y Geoff Pennington apostaron a que no se demostraría que la teoría era correcta. de nuevo guardián mencionado. El periódico británico citó a Pennington diciendo: “Creo que es bueno que los físicos exploren una variedad de enfoques para resolver problemas muy difíciles, como combinar la mecánica cuántica y la gravedad”. Pero personalmente no cree “que este enfoque en particular sea el correcto”.

¿Puede existir la nueva teoría sin materia oscura?

Por otro lado, el cosmólogo Andrew Pontzen está entusiasmado con la nueva teoría. “Creo que los autores han encontrado algo interesante aquí y están explorando algunas ideas nuevas y hermosas”. El desafío es que Materia oscura Sin embargo, reemplazarlos es enorme. “Hay muchas pruebas diferentes que indican su existencia. Hasta ahora sólo se han ocupado de una de estas líneas. Sólo el tiempo dirá si las nuevas ideas son realmente capaces de explicar la amplia gama de fenómenos que apuntan a la materia oscura”, afirma el cosmóloga.” (factura impaga)

