Una simple prueba muestra su riesgo

La sola idea de tener un derrame cerebral asusta a muchos. Determinar su riesgo usando la prueba puede proporcionar información.

El riesgo de un ataque al corazón en el cerebro es para las personas que Son hereditarios y algunos factores de riesgo Lealtad, la mayor. Aunque los genes no pueden afectar a las personas, muchos riesgos, como el estilo de vida, la dieta y el estado físico, sí pueden hacerlo. Sobre todo si ya ha habido un ictus en la familia, a muchos familiares les gustaría saber el riesgo de infarto cerebral en base a la experiencia de los médicos. Pero incluso a las personas que se supone que deben llevar una vida saludable les gustaría poder evaluar los riesgos en términos de edad, género, así como enfermedades previas y colesterol. Una prueba que dura entre diez y quince minutos puede dar una indicación.

Riesgo de ictus: la herencia, la edad y el sexo influyen decisivamente

Si ya tiene un derrame cerebral en la familia, su riesgo de sufrir un derrame cerebral aumenta por su cuenta. (imagen icónica) © AntonioGuillem / Imago

En Alemania, unas 270.000 personas sufren un ictus cada año. Más de la mitad de estos se pueden evitar, si los enfermos siguen un estilo de vida más saludable, como sugiere el internista Dr. Dr. Sven Kolfenbach de la Clínica Helios en Burg.

Si ya se ha producido un ictus en la familia, aumentará según el portal online ayudas para accidentes cerebrovasculares riesgo de tener un derrame cerebral usted mismo. El riesgo es particularmente alto si hay una enfermedad genética o varias enfermedades hereditarias que corren en la familia, por ejemplo defectos cardíacos, Alta presión sanguíneaY el diabéticoY el obesidad o trastornos de la coagulación de la sangre. Es importante saber: un derrame cerebral sí aparece Síntomas predeterminados que anuncias y todos actúan sobre ellos de inmediato. debería.

La edad y el sexo también juegan un papel importante en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Casi el 50 por ciento de todos los accidentes cerebrovasculares ocurren en el grupo de edad de más de 75 años. Los hombres son más propensos a sufrir un derrame cerebral que las mujeres.

Prevención del ictus: pruebe su riesgo individual

Una prueba para evaluar su riesgo de sufrir un derrame cerebral se puede hacer fácil y cómodamente en línea. (imagen icónica) © William Perugini / Imago

la puerta ayudas para accidentes cerebrovasculares Tiene una prueba gratuita Está desarrollado para que pueda implementarse de forma fácil, cómoda y anónima a través de Internet. Para ello, se deben responder algunas preguntas específicas. A continuación, se determina un perfil de riesgo personal en el contexto del ictus a partir de datos como sexo, edad, peso, talla, enfermedades previas y estilo de vida.

Si conoce sus valores en sangre, colesterol y azúcar en sangre, obtendrá un resultado más preciso. Puede ponerse en contacto con su médico de familia o farmacéutico para determinar estos valores. La prueba utiliza los factores más importantes para determinar su riesgo de sufrir un derrame cerebral y luego brinda una explicación detallada y una recomendación.

Esta prueba no reemplaza un diagnóstico médico. Si tienes alguna duda, consulta siempre a tu médico.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.