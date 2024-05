Una sobredosis de calcio supone un riesgo para el corazón y los riñones

Página principal tutor salud

de: Julián Gutman

el presiona divide

Nuestro cuerpo necesita calcio. Pero en caso de sobredosis, el mineral puede causar problemas de salud en lugar de resolverlos.

En términos de cantidad, el calcio ocupa el primer lugar entre los minerales que el cuerpo humano necesita. No sólo es responsable de tener huesos y dientes fuertes, sino que también desempeña un papel crucial en la salud ósea. salud De nuestras células, así Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) Confirmar. Sin calcio, las funciones de las células del cuerpo se verán afectadas, porque este mineral es esencial para la estructura celular, la transmisión de señales dentro de la célula y la transmisión de estímulos en el sistema nervioso.

¿Tomas calcio en forma de suplementos nutricionales? Esto se recomienda sólo tras consultar con su médico. © imago

Obtener calcio a través de una dieta equilibrada

La necesidad diaria de calcio se puede satisfacer fácilmente a través de la dieta. el Instituto para la Calidad y Eficiencia en la Atención Sanitaria (IQWiG) Señala que las asociaciones médicas recomiendan una ingesta diaria de calcio de 700 a 1200 miligramos para los adultos. Esta cantidad normalmente se puede obtener a través de los alimentos. Una selección de alimentos ricos en calcio:

Leche de vaca

yogur

Quesos como el Gouda y el Emmental

Verduras verdes como las hojas de espinaca.

Agua mineral rica en calcio (más de 150 mg de calcio por litro)

No te pierdas: Puede encontrar todo lo relacionado con la salud en la newsletter de nuestro socio 24vita.de.

Una dosis muy alta de calcio puede dañar el corazón

Pero hay personas que toman calcio en forma de complementos nutricionales sin consultar a un médico. Sin embargo, en cantidades excesivas, el mineral puede causar daños importantes. La sobredosis puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. “A partir de una dosis diaria de Más de 1.500 miligramos de calcio aumentan el riesgo “Está demostrado”, advierte Martin Smulich, profesor de nutrición farmacéutica en Lübeck, en una entrevista con Knowledge Gate Dominio.

Suplementos nutricionales: ¿Qué ocho vitaminas y minerales son peligrosos si se toman en sobredosis? Ver la serie de imágenes

Además, una sobredosis prolongada de calcio puede provocar cálculos renales y calcificación de los vasos sanguíneos, según Arzteblat. La revista citó Sociedad Alemana de Endocrinología (DGE)Lo que advierte de los posibles riesgos para la salud de tomar comprimidos de calcio en dosis superiores a 500 miligramos al día sin consultar a un médico. Debido a que algunas personas toman múltiples suplementos, también es posible una sobredosis accidental, según la comunidad profesional. Sin embargo, según el sitio web Ärzteblatt, no existe un límite superior perjudicial para los alimentos ricos en calcio.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.