Una violación de la regla puede costar € 50,000

Roh 24 Dormund

de: daniel gostolici

Hay escasez de agua en Dortmund. La ciudad ahora advierte a los ciudadanos sobre la deportación ilegal. La razón es el cambio climático.

Dortmund – No, actualmente no tienes que preocuparte por el agua potable en Dortmund, con una población de más de 600.000 habitantes. La escasez de agua sobre la que la ciudad está advirtiendo actualmente está agotando los arroyos y ríos de la ciudad. Por lo tanto, la retirada está actualmente prohibida. Sin embargo, la regulación no es nueva. RUHR24 explica cuál es el problema.

El Dortmund advierte a los ciudadanos de la escasez de agua: las multas son inminentes

Muchas de las vías fluviales de Dortmund se están secando cada vez más. La razón de esto es el alto nivel de evaporación dependiendo de la ciudad. Esto, a su vez, se beneficiará del cambio climático. Incluso las fuertes lluvias de los últimos días no resolverán el problema.

Según la ciudad, Dortmund tiene un total de 650 arroyos y ríos. Recorren todo el casco urbano durante 400 km. Los cuerpos de agua no deben secarse, ya que esto puede dañar a los animales y las plantas. El ecosistema fallará. (Lea más noticias de Dortmund en RUHR24 aquí)

Está prohibido tomar agua de ríos y arroyos en Dortmund

Por lo tanto, está prohibido tomar agua de ríos y arroyos en Dortmund con bajo caudal de agua, según la autoridad inferior del agua de la ciudad de Dortmund. En principio, no se puede extraer agua de los cuerpos de agua de junio a octubre sin permiso. Así que la regulación no es nueva.

Quien lo hace comete un delito. Hay multas por sacar el agua con baldes, bombas o dispositivos similares. Dependiendo de la gravedad de la infracción, estas cantidades oscilan entre 500 y 50 000 euros, dijo un portavoz de la ciudad de Dortmund a RUHR24.

Ruhr, Lien y Sig: los ríos del NRW llevan muy poca agua

Recientemente, el gobierno del distrito de Arnsberg emitió un decreto general, según el cual está prohibido tomar agua de los ríos de la zona. La prohibición se aplica a los siguientes tres ríos:

El gobierno provincial ya dio este paso el año pasado. La razón fue entonces: la constante sequía. La orden entró en vigencia el 9 de julio de 2023 y se espera que permanezca vigente hasta el 30 de noviembre de 2023. Las excepciones a la prohibición son dar de beber y recoger ganado con recipientes prácticos (como regaderas).

Los ríos y arroyos de Dortmund, como Kruckler Bach (avatar), actualmente llevan muy poca agua. © Ciudad de Dortmund

ANTECEDENTES: Los niveles de agua en el Ruhr (que suministra agua potable a Dortmund), Lien y el Sig están actualmente por debajo del nivel bajo promedio de agua y, por lo tanto, a menudo en un nivel crítico. La condición de Lippe, que también pertenece al distrito administrativo de Arnsberg, aún no es crítica. Sin embargo, el distrito administrativo está pidiendo a los ciudadanos que sean económicos en sacar agua allí también.