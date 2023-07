¿Protección solar peligrosa? La verdad sobre el dióxido de titanio en los protectores solares

El verano está aquí, el sol brilla y todos sabemos lo importante que es proteger nuestra piel de los dañinos rayos UV. El protector solar es una parte indispensable de tu rutina diaria de cuidado de la piel. Pero uno El estudio actual Destacó los hallazgos preocupantes: Una cuarta parte de los 100 protectores solares más escaneados contienen el controvertido dióxido de titanio en nanoforma.

¿Por qué el dióxido de titanio en nanoforma es tan controvertido?

El dióxido de titanio es un filtro UV mineral.Se utiliza en muchos protectores solares para proteger la piel de los dañinos rayos UV. Con un tamaño de partícula normal, el dióxido de titanio es un ingrediente seguro y recomendado. El dióxido de titanio es una sustancia utilizada en cremas solares con diferentes tamaños de partículas.

Sin embargo, se ha demostrado que V Se forman partículas de nanoformas más pequeñas que pueden penetrar la barrera de la piel.. Una vez en el cuerpo, tienen la capacidad de penetrar las membranas biológicas, ingresar al torrente sanguíneo o acumularse en los órganos y posiblemente efectos dañinos tener. Aunque se necesita más investigación, existen preocupaciones sobre los posibles efectos en la salud a largo plazo.

¿Qué protectores solares se ven afectados?

La investigación reveló que incluso Muchas marcas conocidas e incluso protectores solares para niños. Contener el ingrediente controvertido. Las designaciones adicionales que inspiran confianza, como “niños” o “cosméticos naturales”, no tienen ningún significado en relación con el controvertido ingrediente. Es casi imposible para los consumidores hacer rápidamente una elección segura de un producto, ya que los fabricantes a menudo no brindan información clara sobre los ingredientes presentes. El fabricante o la marca de un producto suele decir algo al respectoSi se incluyen o no ingredientes específicos como el dióxido de titanio (en forma nanométrica). Los mejores ejemplos son las conocidas marcas Nivea, SunDance (dm) y Garnier Ambre solaire, que ofrecen muchos productos diferentes de protección solar. Siempre depende del producto individual si contiene y cuántos ingredientes inofensivos o cuestionables; además del dióxido de titanio, esto también incluye a menudo sustancias hormonalmente activas y polímeros poco hidrolizados.

Se puede ver un desarrollo positivo: el dióxido de titanio en nanoforma está disminuyendo lentamente, como mostró la investigación de Testreports.de y CodeCheck. Muchos productos que antes contenían dióxido de titanio en forma de nanoescala ahora están disponibles en nuevos lotes sin esta sustancia.

Alternativas a los protectores solares con dióxido de titanio

Existen alternativas para los consumidores interesados ​​en usar dióxido de titanio en su protector solar. Usa un poco de protector solar Filtros minerales como el óxido de zincQue es una protección UV segura y eficaz. Estos filtros minerales reflejan los rayos UV de la piel en lugar de absorberlos.

siempre se recomienda Revise cuidadosamente los ingredientes en el paquete Y elija productos que no contengan ingredientes controvertidos. Los consumidores deben prestar atención a la información transparente de los fabricantes y, si tienen dudas, usar protectores solares con ingredientes alternativos. Las aplicaciones de escáner como CodeCheck pueden ser útiles aquí para obtener una descripción general de los componentes.