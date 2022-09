US Open: la polaca Iga Swiatek (21) gana el título de tenis | Deportes

Encabeza la clasificación mundial por un amplio margen. Ahora he vuelto a dejar claro quién es la número 1 en el tenis femenino.

La tenista polaca Iga Swiatek (21) tiene en Abierto de Estados Unidos Ganó su tercer título de Grand Slam en Nueva York.

El dos veces ganador del Abierto de Francia ganó la final el sábado sobre el tunecino Anas Jabeur (28) 6:2, 7:6 (7:5).

Ons Jabeur (28) lleva tiempo casi sin posibilidades en el duelo final Foto: KENA BETANCUR / AFP

“Este torneo fue todo un desafío. Swiatek, quien ganó sus últimas 10 finales en la gira, Estamos en Nueva York, dijo en voz alta, es una locura. Cuando se le preguntó sobre su fuerza en la final, la ganadora del título respondió: ‘Honestamente, no lo sé’”.

Swiatek triunfó como la primera pole en la historia del US Open y extendió su último récord de etapa de Grand Slam a 3-0.

Después de ganar, Swiatek cayó de espaldas en la cancha dura y se cubrió la cara con ambas manos. Foto: Mike Staub/AFP

Por otro lado, Jaber también perdió su segunda final de Grand Slam dos meses después de Wimbledon. Tampoco logró convertirse en la primera ganadora de Grand Slam africana y árabe en la era profesional.

“Swiatek juega perfectamente al tenis”

“Realmente lo intenté, pero Ega no me lo puso fácil. No me gusta particularmente en este momento”, bromeó Jaber.

La tenista alemana Angelique Kerber (34) no estuvo en la cancha debido a su embarazo. Ella comentó en Eurosport: “Iga Swiatek es agresiva, se mueve bien, entrega bien, juega al tenis perfectamente”.

Swiatek comenzó muy bien y apenas permitió que su oponente se desarrollara con un juego agresivo y poderoso. Sobre todo, el regreso del máximo favorito siempre ha sido peligroso. Jaber, que sin embargo saltará del quinto al segundo lugar en el ranking mundial después del torneo, tuvo que cometer varios errores.

“Es una especie de impotencia” sobre el partido de Jaber, que protagonizó la semifinal contra Caroline García de Francia, dijo Bárbara Ritner, de 49 años, la entrenadora de la selección nacional. Cuando Jaber aumentó el riesgo en el segundo grupo, ella continuó abruptamente. “Ella sabe que tiene que correr todos los riesgos: ¡ahora o nunca!”, dijo Kerber.

Pero al final, no fue suficiente, y Swiatek recibió la Copa del Ganador. (rgz, dpa)