US Open: Zverev gana el duelo alemán, Niemeyer también gana

A partir de: 26 de agosto de 2024 a las 23:33

Alexander Zverev ha tenido un comienzo exitoso en el US Open de Nueva York. El Hamburgo derrotó el lunes a su compatriota Maximilian Marterer.

Zverev ganó su partido de primera ronda en Flushing Meadows 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 y solo tuvo que alcanzar sus límites en algunos momentos. En segunda ronda, el campeón olímpico en Tokio 2021 se enfrentará al francés Alexander Muller o al australiano Adam Walton.

Primera ronda, mujeres

hombres de primera ronda

“No fue fácil, él me conoce y fue mi compañero de cuarto en los Juegos Olímpicos. Fue un partido difícil”. dijo Zverev después de su duelo con Martire, que ya no había logrado clasificarse y cayó al cuadro principal solo por la cancelación del finlandés Emil Ruusuvuori.

Más tarde, Zverev añadió en el micrófono del programa deportivo: “He recorrido un largo camino, eso es lo principal. Por supuesto que todavía tengo que mejorar. Tuve una gran semana de entrenamiento, jugué un gran tenis. Ahora tengo que demostrarlo en la cancha”.

Zverev tuvo dificultades con su juego en el segundo set

Zverev tuvo un buen comienzo ante el de Nuremberg (número 100 del mundo), con quien compartió habitación doble en los Juegos Olímpicos de París. De hecho, al finalista del Abierto de Francia no le gustan los partidos por la mañana, pero el lunes no le importó que el partido comenzara temprano (11 a.m. hora local).

En el calor sofocante de la capital estadounidense, Zverev tuvo problemas con su actuación en el segundo set, sufrió varios problemas en las piernas, se quejó con frecuencia y abandonó el set. Todavía estaba lejos de estar en su mejor momento para conquistar el título de Grand Slam al que aspiraba.

Después de eso, recuperó el puesto número 4 en el ranking mundial y usó su primer punto de partido para ganar después de 2:52 horas de juego. Desde su debut en la gira principal en 2015, Zverev siempre ha llegado a la segunda ronda del último major del año.

Zverev muestra un nivel creciente tras los reveses

En su trigésimo quinto intento, Zverev busca conquistar su primer título de Grand Slam. En Nueva York en 2020, estuvo a sólo dos puntos de la victoria antes de sufrir una de las derrotas más duras de su carrera ante Dominic Thiem.

En Cincinnati, después de semanas de problemas deportivos y de salud, Zverev recientemente mostró una mejora en su nivel al alcanzar las semifinales.

Niemeyer derrota a la ucraniana Jastremska

Jule Niemeier también dio una pequeña sorpresa al inicio del US Open y también alcanzó la segunda ronda. La jugadora de 25 años de Dortmund venció a la ucraniana Dagana Yastremska por 6:4, 6:7 (3:7), 6:4 después de 3:10 horas. “Fue un partido muy, muy bueno por parte de ambos. Fueron más de tres horas a un nivel muy alto”. Niemeyer dijo a Sportschau. Habrá victoria “Muy importante, sobre todo porque en las últimas semanas las cosas no han ido bien en las pistas duras”. .

El No. 101 del mundo lo intentó una y otra vez. Refréscate con bolsas de hielo durante los descansos. Su oponente favorita, clasificada en el puesto 32, se sometió a un tratamiento en la espalda después de la segunda ronda y al final se vio obligada a admitir la derrota. Niemeyer ahora se enfrentará al japonés Moyoka Uchijima. Venció a Tamara Korbach por 3:6, 6:3, 6:4.

María está dos frases más adelante, Siegmund está fuera.

Tatiana María también compró este lunes su boleto para la segunda vuelta. Derrotó a la argentina Solana Sierra por 6-2, 6-3. Esta es la primera aparición de María en la segunda ronda en Nueva York desde 2018. Ahora se enfrentará a la campeona defensora Coco Gauff (EE. UU.), quien derrotó a Varvara Gracheva (Francia).

Mientras tanto, Laura Siegmund perdió su partido de primera ronda ante la australiana Maya Joynt en sets corridos 4:6, 5:7.

Thiem no tuvo posibilidades en el último Grand Slam

Mientras tanto, el austriaco Thiem, de 30 años, se despidió del escenario del Grand Slam sin ninguna posibilidad. Obviamente, Thiem, que terminó su carrera después de la temporada, perdió en el partido de primera ronda ante el semifinalista local del año pasado, Ben Shelton, por 4-6, 2-6, 2-6.

“Sólo quiero agradecerles por todo el apoyo. Han pasado diez años desde que jugué aquí por primera vez y obtuve mi mayor éxito en este campo”. dijo Thiem, cuya victoria de 2020 solo pudo ser seguida por un pequeño número de personas en el lugar debido a las restricciones del coronavirus.

Y en el estadio Arthur Ashe, donde celebró el mayor éxito de su carrera hace cuatro años con una victoria en cinco sets en la final sobre Zverev, se le permitió jugar el primer partido del US Open de este año en la cancha, que tiene un Capacidad de más de 23.000 aficionados.

Como en años anteriores, Thiem ya no estaba el lunes en su nivel mundial anterior. Después de sufrir una grave lesión en la muñeca en 2021, Thiem tuvo que tomarse un largo descanso y ya no pudo seguir el ritmo de la cima. El dos veces finalista del Abierto de Francia estuvo en Nueva York gracias a un comodín.