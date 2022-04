Uwe Boom Dead: El hombre de los personajes complejos NDR.de – Cultura

Desde: 10/04/2022 19:15 El actor Ui Bom falleció a la edad de 60 años. Nacido en Hamburgo, jugó durante años en el Deutsches Schauspielhaus. En largometrajes, a menudo encarnaba a los malos y personajes difíciles. escuchar a otro

Uwe Bohm era conocido como el villano de Tatort, de películas como La composición literaria de Fatih Akin “Chek” y sus deslumbrantes actuaciones en el escenario. Durante unos 20 años trabajó con Peter Zadke, inicialmente en el Deutsches Schauspielhaus de Hamburgo, incluso en el musical “Andi” y en “Lulu” de Wedekind. Más tarde siguió a Sadik al Burgtheater de Viena. Más recientemente, Bom vivió en Berlín.

Formado por Hark Boom y Peter Sadek como actor

Oy Boom no tuvo una infancia fácil. Su padre trabajaba como grúa en el puerto de Hamburgo y su madre era ama de casa. La familia se separó y el niño se fue a casa. Hark Bohm descubrió el talento actoral del niño de once años para la producción televisiva También puedo construir un barco (1973) en Hamburgo-Wilhelmsburg. Más tarde, el director adoptó al actor, cuyo nombre de nacimiento es Uwe Grossmann. Cuando era adolescente, Uwe Bohm también interpretó el papel en su película “Nordsee ist Mordsee” en 1976.

Después de la escuela, Uwe Bom se formó inicialmente como pintor y pintor, y más tarde como pintor de teatro. Peter Zadek lo llevó a Deutsches Schauspielhaus Hamburg. Uwe Boom actuó allí en el musical “Andy” en 1987, y en 1988 encarnó a Jack el Destripador en “Lulu” de Frank Wedekind. En 1990 Sadek siguió a Viena. Allí actúa en el Burgtheater de Viena en “Kaufmann von Vendig”, y más tarde Parzival actuó en “Spiel vomfragen oder die Reise zum Sonoren Land” de Peter Handek en el estreno de Klaus Behmann.

Oi Boom: “Acercándose a la verdad”

“Siempre trato de hacerlo de una manera que se acerque a la verdad. Un colega me dijo una vez: ‘Siempre al 150 por ciento, no por encima del máximo, pero siempre al máximo’. Para darlo todo aquí”. muy divertido para mí y eso me lleva aún más lejos”.

El villano en la escena del crimen de Borovsky “En el inframundo”

En 1988, Ove Bom ganó el Bavarian Film Award por su papel de Jan en “Yasesmin”, un romeo turco-alemán diferente. Su otra filmografía en cine y televisión ha incluido papeles en “Freistatt” (2015) y “Gold” (2013), en “Der Alte” y Tatort. En 2015, “Borowski in der Unterwelt” de Claudia Gaard en la escena del crimen de Kiel interpretó al sacerdote católico Albrecht Maria Benz, sospechoso de asesinato.

La familia de Ui Bom exige privacidad después de su muerte

El hijo adoptivo del director, nacido el 24 de enero de 1962 como Uwe Grossmann en Hamburg-Wilhelmsburg Según su familia, Hark Bom murió “repentina e inesperadamente”. Su esposa, Ninon Bom, confirmó el asesinato de la agencia de noticias alemana. “Con infinita tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado padre, esposo, hijo y gran actor Uwe Bom”, decía la carta en un mensaje. La familia pide privacidad. A pedido de la Agencia de Noticias Alemana, la madre adoptiva de Bohm, Natalia Boako-Bohm, confirmó que también había recibido la noticia de la muerte.

Carsten Prosda y Claudia Roth alaban el trabajo de Boom

“Me consternó la inesperada muerte de Uwe Baume”, dijo la secretaria de Estado de Cultura, Claudia Roth (de Gronin). Con su actuación impresionante, “todos lo recordaremos como un actor sobresaliente”.

El senador de Cultura de Hamburgo Carsten Prosda (Partido Socialdemócrata) respondió a la noticia de la muerte en Twitter con las palabras: “Qué triste noticia. Uwe Boom nos trajo personajes complicados y difíciles”. Era un actor maravilloso en Hamburgo, tanto en el teatro como en el cine y la televisión. “Lo extrañaré y mis pensamientos están con su familia y amigos”.

