Sarah Engels reporta para “Love Island” – lo que le dijo a su cuñada Jendrick – TV

En las semifinales de “Love Island”, una carta al candidato Jendrick (21) provoca sangre maligna. Su destacada cuñada, Sarah Engels (29), lo llamó por sorpresa. El cantante tenía algo importante que decirle al chico rubio.

En el ancho de la cúpula, Islander Inna (25) giró mucho la cabeza. Pero el rubio hizo que Jendrik se retorciera una y otra vez y tampoco quería besarlo. Cuando los residentes recibieron comentarios de los televidentes en la villa, Inna engordó por eso. La acusación: solo estás jugando con sus sentimientos.

Las duras críticas la afectaron. La mujer de Bremen está enfadada: “Mis amigos me quieren como soy. Los demás son libres de pensar lo que quieran”. Finalmente, Jendrik también recibió un video, de su hermano y esposa Sarah Engels (29).

Todos miraban la pantalla. La cantante y su esposo en el mensaje: “Estamos muy orgullosos de ti. Es muy bueno verte allí”. Según la pareja, Jendrik debería seguir y tal vez salir un poco más.



Sandrine (izquierda) no estaba de humor para Bock y rompió con él



Sin embargo, la carta terminó con palabras de advertencia. Con respecto a su noviazgo en Love Island, Sarah aconsejó a su cuñado: “¡No dejes que jueguen contigo, no dejes que te calienten! No es necesario”. para limitar el daño en una conversación uno a uno, que su estado de ánimo nunca brillaba.

El isleño le aseguró: “Solo quiero que sepas que no espero nada de ti. No quiero que te sientas presionada ahora”. Pero su amante no quería darse por vencida. En la sala de consejería, ella explicó: “Incluso si él no puede ayudarme, está en mi subconsciente porque, por supuesto, afecta a su familia”. ¿Cómo irán las cosas con ambos después de que el espectáculo estuviera en las estrellas?



Cindy y Mark son o al final de "Love Island"



El final llegó antes de lo esperado. Antes de la gran final, las parejas fueron debidamente seleccionadas. Debido a que Sandrine, de 28 años, rompió con Bock, de 23, ambos tuvieron que abandonar la isla. Karina (23 años) y Chris (27 años), quienes fueron votados por los televidentes, fueron posteriormente golpeados.

Cuando se suponía que los residentes finalmente enviarían a la pareja a casa, la elección final recayó en Jendrik e Inna. En la final aparecieron Leon (25), Leone (27), Cindy (25) y Mark (23) además de Jennifer (23) y Nico (26).