Sandra Holser: Premio LAFCA y nominación al Globo de Oro: ¿son los precursores del Oscar alemán?

DrLa actriz alemana Sandra Holser recibió el premio Critics’ Choice Award en Estados Unidos, lo que aumenta sus posibilidades de competir por el trofeo actual. Holser, de 45 años, fue homenajeada el domingo por la LAFCA (Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles) por sus papeles en “Anatomía de un caso” y “Zona de interés”.

La película dramática The Zone of Interest, dirigida por el director británico Jonathan Glazer, también ganó premios a la mejor película, dirección y música. La película gira en torno a la vida del comandante del campo de concentración Rudolf Höss (Christian Friedel) y su familia. Hülser interpreta a Hedwig, la esposa de Höß.

El drama legal “Anatomía de un caso” de la directora francesa Justine Triet ganó en las categorías de Película y Montaje en lengua no inglesa. En él, Holser interpreta a una escritora acusada de asesinar a su marido en la casa que compartían.

Los ganadores del Premio de la Crítica suelen estar entre los nominados al Oscar el próximo mes de marzo. Hace un año, la asociación votó por “Tár” y “Everything Everywhere at Once” como mejores películas, ganando esta última el Oscar a la mejor película.

Junto con Holser, Emma Stone también fue honrada por su papel protagónico en “Poor Things”. En la categoría de papeles principales, Emma Stone, diez años menor que ella, ganó, junto con Holser, por su papel en la película fantástica “Bad Things” del director Giorgos Lanthimos, en la que interpreta una versión femenina de Frankenstein. El premio a la Mejor Actriz de Reparto fue para Rachel McAdams por su actuación en la adaptación cinematográfica de “Are You There, Oh My God?” “It’s Me, Margaret” de Judy Blume y Daphne Joy Randolph por su actuación en la tragicomedia “The Holdovers”. Este año, los cuatro premios de interpretación serán para mujeres. La asociación aquí no está dividida por categorías de género.

El sábado, Holser ganó el Premio del Cine Europeo a la mejor actriz. La actriz de 45 años ganó el premio por su papel en la película “Anatomía de un caso”.

Posibilidades del Globo de Oro

La actriz, oriunda de Suhl en Turingia, fue nominada el lunes a un Globo de Oro en Beverly Hills por su papel en “Anatomy of a Case”.

A Holler se unen otras cinco actrices en la categoría de Mejor Actriz en una Película – Drama, incluidas Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”), Carey Mulligan (“Maestro”) y Annette Bening (“Niad”).

Las nominaciones a los Globos de Oro en 27 categorías de cine y televisión se anunciaron el lunes en Beverly Hills. La entrega de los premios está prevista para el 7 de enero de 2024.