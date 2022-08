Helen Fischer y Florian Silberisen: entretenimiento especial de amistad

Sus corazones están conectados para siempre.

La estrella del pop Helen Fischer (38) y su exnovio Florian Silberezin (41) fueron pareja de 2008 a 2018. Fue un gran amor durante diez años, luego siguió una ruptura repentina.

Helen se enamoró del doble de riesgo Thomas Settle (37), con quien dio a luz a un niño el pasado diciembre: su pequeña hija, Nala. Silbereisen ha estado oficialmente soltero desde que se separó de Helene.

Pero incluso cuatro años después de que cesó su amor, Helen y Florian siguen siendo íntimos y familiares el uno para el otro. Un gran amor se convirtió en una gran amistad.

El sábado, Silbereisen demostró una vez más cuando anunció el mayor concierto de Helen en el Centro de Exposiciones de Munich con letras sentimentales, bajo la lluvia torrencial.

Florian Silberisen presenta la fiesta de Helen Fisher el sábado Foto: Alianza Fotográfica / dpa

Moderador de ARD: “Todos nos mojamos, pero eso no importa. Ella está detrás de escena como mojada y sudorosa, pero no nos importa y no nos importa. Vamos a tener la noche más calurosa esta noche. ¿De verdad te has quedado sin aliento? Esta mujer está haciendo esto hoy mientras podemos. ¡La única Helen Fisher!”.

Helen agradeció a Florian dedicándole más tarde la canción “Full Speed ​​​​forward”. Luego dijo al micrófono: “Flo, ¡qué bueno que estés aquí esta noche!”.

De hecho, Helen y Florian están en contacto constante y se llaman regularmente. Su relación íntima sobrevivió a la ruptura, una gran hazaña que no todas las exparejas pueden lograr. Florian también se lleva bien con el nuevo Thomas Settle (37) de Helen.

Helen y Florian en la conclusión de “The Big Hit Comeback 2022” Foto: Photo Alliance / Geisler-Fotopress

Profesionalmente, Helen y Florian todavía están conectados de todos modos. A ella siempre le gusta aparecer en sus grandes programas de televisión. El más reciente fue en julio en “The Big Hit Comeback 2022” en Leipzig. Luego, Florian dijo de Helen: “Soy y seguiré siendo fanático de ella”.

En “Schlagerboom” 2019, Helen sorprendió a su exnovio con una actuación particularmente emotiva. ¡Florián no sabía nada! Entonces estaba tan conmovido que las lágrimas corrían por sus ojos en el escenario. La ex pareja se abrazó fuertemente frente a millones de televidentes.

Leer también

Helen luego admitió a BILD: “Fue un sentimiento muy cálido volver a ver a Florian. No hay nada entre nosotros”.

Y Florian le dijo a Bild: “Con Helen y yo, incluso después de una ruptura, no hay interferencia, alguien tiene que imitarnos primero. Somos amigos y siempre lo seremos”.

Florian abraza a su ex novia Helen Fisher en “Schlagerbooom” 2019 Foto: Sven Simón

Helen y Florian también se conocieron en uno de sus programas. Fue en 2005 en el espectáculo “Festival de bodas de música folclórica”. Pero no fue hasta 2018 de gira que se encendió la chispa entre ambos.

En ese momento, Helen le dijo a BILD: “Me sorprende que hayan pasado tres años antes de que nos conociéramos”.

Leer también

Cuando los dos anunciaron su separación en 2018, explotó un sueño para muchos de sus fanáticos.

Pero Helen y Florian siguen mostrándoles a todos que el final del amor no tiene por qué ser el final, ¡es el comienzo de una gran amistad!