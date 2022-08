Ambiente de fiesta bajo la lluvia: Helen Fisher presenta un gran concierto

Fisher: “Esto es lo que me he estado perdiendo durante mucho tiempo”

Cuando el cantante apareció en el enorme escenario, hubo una gran ovación hasta que salió el sol por unos momentos. “Pensé que mi corazón se iba a romper en mil partes”, dijo Helen Fisher a la multitud. “Eso es lo que me he estado perdiendo durante mucho tiempo”.

Después de una sorprendente presentación de su ex pareja y la celebridad estrella Florian Silberzen, el calor de la cantante se ha puesto al día con fuerza. Comenzó con canciones como “Exactly That Feeling”, “Love is a Dance” y “Flawless”, aunque “ya no está acostumbrada a nada”, admitió la artista, jadeando entre ellas. Estaba suspendido varios metros por encima de la audiencia con cuerdas. Cambió su atuendo varias veces: de un vestido con cordones y flecos a un cuerpo negro con pantalones negros a un traje rojo brillante y ceñido a la piel.

La actriz vuelve a los escenarios tras la baja por maternidad

Después del largo descanso de Corona, dijo Fisher, quería volver a celebrar la vida y presentar su álbum. Esto está relacionado con muchos sentimientos por ella, también a la luz de su “nueva situación”. Porque: “Me convertí en madre”.

Ella está más preocupada por el futuro: dijo que todos quieren nada más que justicia, amor y paz, para esta “guerra, que también es inexplicable para mí”, aunque nunca habló de temas políticos. La canción “When We Wake Up” refleja sus pensamientos: “Vamos a mirar de nuevo con el corazón” y “Construyamos puentes desde todos los muros”, dice.

De su nuevo disco, la cantante cantó “Rausch” y “Vamos A Marte”, el tema “Hand in Hand” dedicado a un “alma gemela” y el tema de despedida “Luftballon”. Cuando cantó su canción más famosa, “Breathe All Night”, poco después de las 22:00 horas, muchos espectadores ya acudían en masa desde el centro de exposiciones en dirección a la estación de metro y al estacionamiento.