“Grill den Henssler” – Pocher se lleva el espectáculo: “Bleeds like a pig”

La versión más caótica de “Grill den Henssler” hasta la fecha tuvo lugar el domingo. requisitos cocinero Era cualquier cosa menos barato: en el set de Magdeburg la temperatura era de 40 grados y los filtros Princess Gloria von Thurn und Taxis, Patrick Esume y Oliver Bucher Tuvo que rivalizar con el chef estrella Stephen Hensler en la parrilla. Los ayudantes de cocina que funcionan con electricidad han sido prohibidos.

A Oli Pocher, que debe ser conocido por sus extrañas apariciones en televisión, le fue mejor en Vox. Cuando le tocó a él hacer el postre, tenías que preocuparte por él. salud preocupaciones. Incluso antes de la transmisión, se supo que había soplado una cantidad de polvo de hornear por la nariz para obtener un bozal de Coca-Cola, y los paramédicos tuvieron que venir. Pero eso no es todo. Mientras tanto, Stephen Hensler sintió pena por él, siguió preguntando si todo estaba bien con él y ofreció su ayuda.

Pocher saca a relucir a Vox con bromas inapropiadas

Pero lo primero es lo primero: la presentadora Laura Wontorra primero explicó a la audiencia en vivo en el escenario en el lago Magdeburg que Pocher había terminado sus vacaciones familiares en el espectáculo antes. La reacción del comediante debe determinar la categoría de los chistes a lo largo de la velada:

“Tenía una opción: intentar regresar con un Cóndor con cuatro hijos o relajarme en Magdeburg. Por eso, por supuesto, estoy aquí. ¿Qué se supone que debo hacer allí? Aquí hay vacaciones”.

Como si Wontorra ya se hubiera dado cuenta en ese momento de que Pocher iba a hacer estallar el espectáculo, le advirtió: “Ole, pero tienes que actuar un poco hoy, ¿sí? Tenemos visitantes nobles, así que te mantendré bajo control por un tiempo”. Entonces, el hombre de 44 años no pudo evitar reírse.

Durante el curso de improvisación (pollo, chuletas de cordero y carne molida), donde todos los participantes cocinan juntos, siguieron bromas: “Voy a empacar lo que queda hoy”, dijo Boucher. Bromeó diciendo que con una multitud de niños que tenía que cuidar, lo necesitaba más. También se hizo hincapié en otros accesorios. Míralo en un cartel de madera.: “Solía ​​llevarme leña porque ya no tenemos gas en el invierno”. Esto fue seguido por una risa silenciosa de la audiencia.

Comediante insulta al público en directo en ‘Grill den Henssler’

El siguiente fue el entrenador de fútbol americano Patrick Isom para cocinar. Le explicó a Wontorra que solía ir a Henssler’s todos los viernes. familia cortar. Cuando le pregunté cómo podía soportarlo, se permitió indagar en Pocher:

“Lo hice como Oli Pocher, me contraté como puta mediática y luego funcionó”.

“Es bullying y yo soy la víctima aquí, pero es así”, pensó el mediador solo en eso. Pronto volvió a recurrir a Henssler; después de todo, tenía un gran saldo en su cuenta gracias a las ventas de sus libros. Luego le pidió al chef que le presentara uno de sus bestsellers, incluida la dedicatoria.

Sin embargo, inmediatamente le presentó a una dama entre la audiencia. Los chistes malos no se pueden perder: “26,90 euros, esto está en el Ostmark… No tengo ni idea”. Luego preguntó al grupo: “¿Quién puede leer de todos modos?” Entonces solo para encontrar al espectador que le entregó el libro. Piénselo con una oración: “Llevas esos pantalones cortos, parece que no puedes comprar cosas”.

Durante más juegos de estudio, Pocher rodó por el suelo e interrumpió a los otros invitados y siguió tratando de jugar frenéticamente. chistes por el lugar A la pregunta de prueba: “¿Verdadero o falso? Los lavavajillas existen desde hace más de 100 años”, respondió, “Puedes hacerlo”. Mujeres No lo menciones más en estos días”.

Sensei Esume intentó repetidamente tomar contramedidas. Cuando dos teléfonos celulares cayeron del bolsillo del pantalón de Pocher, rápidamente se dio cuenta: Afortunadamente no sus testículos. – De hecho, uno podría haberlo temido después, cuando Pocher se deshizo de su camisa mientras cocinaba y continuó hasta el final del espectáculo.

La mordaza de Coca-Cola provoca lástima en Henssler

Después de que la condesa convenciera emocionada a Gloria para que se casara con él y estaba feliz con el título de “Príncipe Bucher”, le tocó a él hacer los dulces. Tenía gorgonzola con pera. El artista finalmente sintió la oportunidad de ser el centro de atención solo, leyó su receta en voz alta y rápidamente arrojó todo en un tazón. Lo más destacado y el final temporal de su espectáculo individual: The Coke Joke.

Luego, Wontora corrió hacia la estación de cocina de Hensler: “Se sacó polvo de hornear de la nariz, no creo que sea una buena idea”. El chef estuvo de acuerdo con ella: “¿Le van mal las cosas? Eso es oficial. Todavía está fermentando. ¿Cómo puede oler el polvo de hornear? Está claro lo que sucede a continuación”.

Después de que Pocher se quejara de ojos llorosos, mareos y náuseas, el presentador tiró de la molesta cuerda y los paramédicos asistieron. “Oh, Bucher. Siempre es bueno sorprender”Dijo con una sonrisa cansada.

Poco después de que Pocher volviera a desempeñarse razonablemente bien, ocurrió el siguiente incidente: se cortó el pulgar mientras cortaba una pera. “Estoy sangrando como el infierno”Boucher dijo con una cara triste. Entonces Wontora se volvió hacia su esposa, quien también pudo haber visto el espectáculo:

“Princesa, lo siento, regresa a casa completamente devastado”.

Comprobación de la parrilla Henssler Pocher: “Eso no significa que te quemarás también. Si quieres que te ayude, me lo dirás, ¿de acuerdo?”Incluso se lo ofreció, a lo que el candidato se negó cortésmente.

Incluso un chef estrella hace bromas lascivas

Pero incluso Henssler no se retractó del programa cuando se trataba de bromas que no encajaban. Así que debes perderte Alemania Tatiana de Magdeburg ayudaba al chef a cocinar de vez en cuando. El aprendiz real Hwan en el programa tiene ojos grandes: Preguntó celosamente: “¿Puedes qué?” Entonces Hensler: “Te lo diré mañana por la mañana”.

Dirigiéndose a Tatjana, Henssler finalmente dijo: “Me gustaría ponerte en contacto con Howan, pero es demasiado pronto para él, no es lo suficientemente maduro”. Huan luego exclamó: “Sí, sí, sí, para ella, seguro”. Por otro lado, Tatjana no tuvo la oportunidad de decir nada sobre ella. Solo se le permitió explicar que, de hecho, estaba soltera.

Rainer Calmond corta los dulces Bucher en pedazos

Pero al final, el aspecto culinario también jugó un papel en “Grill den Henssler”, aunque no necesariamente positivo. Al gourmet Reiner Callmond no le gustó nada el plato de Boucher:

“Si alguien trae esto a mi mesa, lo arrojaré detrás de ellos. ¿Se supone que son dulces?”

Le fastidió el queso con fruta, le queda bien Opinión Sin embargo, no juntos. Después de todo, evaluó el oficio de cocinar, por lo que se acumularon algunos puntos.

Al final no fue suficiente para los dos candidatos, Hensler ganó por una clara diferencia de puntos. Se puede debatir si es solo por Pocher. Pero al menos no hará otra visita a Hensler en el corto plazo.

