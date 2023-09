Lena Meyer-Landrut admite su “adicción al juego” – n-tv.de

Lena Meyer-Landrut admite que ella también sufre “problemas” diarios. Por ejemplo, dejar tu teléfono inteligente. La mujer de 32 años dice que es adicta a juegos como el bingo online. Esto le valió un apodo notorio.

Lena Meyer-Landrut habló por primera vez sobre su adicción a los juegos para teléfonos inteligentes en el podcast de SWR3 “1 plus 1 – Friendship for a Time”. En la segunda de las cuatro partes del programa de audio, la cantante habla con la autora, presentadora de podcasts y cantante Julia Becker. “Sé que eres un jugador, juegas”, dice la ex ganadora de la ESC, dirigiéndose inicialmente a la persona con la que está hablando. Cuando Baker anunció en broma que corría riesgo de adicción, la cantante aparentemente dijo de sí misma: “No estoy en riesgo de adicción al juego; creo que soy adicta al juego. No es broma”.

Mayer-Landrut achaca su problema de adicción, entre otras cosas, a que no puede borrar los juegos que le gustan de su smartphone. “Luego lo reviso y lo descargo nuevamente”, explica. La mujer de 32 años cree que la “autoprotección” no le conviene: “Significa que soy adicta”.

Cuando la conversación gira en torno a sus juegos favoritos, Mayer-Landrut revela que ocasionalmente disfruta de los “juegos de granja” y el clásico “Candy Crush”. Sin embargo, ahora juro por “Online Uno, Online Bingo y Online Yatzy”. Meyer-Landrut también realiza compras dentro de la aplicación con regularidad, razón por la cual la persona con la que hablé rápidamente la apodó “In-App Lena”.

La semana pasada se pudo escuchar a Meyer Landrut en el podcast “1 Plus 1 – Temporary Friendship”. En el primer episodio habló del traumático accidente que sufrió mientras montaba a caballo en el que se rompió dos vértebras. En “1 Más 1 – Amistad Temporal”, dos protagonistas que no se conocen o apenas se conocen hablan todos los miércoles durante un mes. Después de cuatro episodios tienen que decidir si quieren seguir siendo amigos.