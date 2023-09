Unos 30 acreedores exigen la devolución del dinero

El hombre de 74 años se encuentra ahora en prisión. Como individuo, tiene una deuda de millones de dólares. ¿Qué papel juega en esto el productor musical Ralph Siegel?

Es probable que haya grandes multitudes en los tribunales locales Munich. Los acreedores del célebre chef se reunirán allí el miércoles Alfonso Chopik, que llevaba unas tres semanas en el centro penitenciario de Landsberg acusado de evasión fiscal. Pero una vez en prisión, las disputas legales del hombre de 74 años no terminaron. Esta vez se trata de la quiebra personal de Chopik. Todos aquellos a quienes el ciudadano Alfons Schupeck debe dinero se reúnen en Munich.

Se dice que Alphonse Schuhbeck tiene una deuda de millones de euros con particulares

Poco antes de la reunión, el administrador concursal Rolf Polmann ya no quiso hacer comentarios públicos. En julio declaró al tabloide de Múnich tz Dijeron que habían identificado “aproximadamente 30 acreedores” a quienes Chopik debía. Incluyendo el estado: este Tribunal Regional de Múnich En su fallo de octubre de 2022, se ordenó a Shohbek que reembolsara a las autoridades fiscales una considerable suma de 1,2 millones de dólares. El ex chef mantiene hasta el día de hoy su voluntad de hacerlo.

Chopik cumple una condena de tres años y dos meses en la prisión de Landsberg. Foto de : Thorsten Jordaan

Cuando el juicio llegó a su fin el otoño pasado, por un momento pareció que tendría éxito, con la ayuda de un donante anónimo que quería transferir las deudas tributarias de Shubik. Sus abogados defensores se comunicaron directamente en el tribunal con el misterioso tercero, y fue como una historia criminal: el juicio era inminente cuando el abogado de Schuhbeck, Sascha König, anunció de repente que el inversor haría en cualquier momento una transferencia por valor de millones para equilibrar las cuentas manipuladas de Schuhbeck. . Pero el dinero no llegó.

Según los rumores, las autoridades tributarias ni siquiera son los acreedores que tienen el mayor crédito. Según los informes, Shohbek ha acumulado varios millones de deudas con personas de su entorno a lo largo de los años. La cantidad total de fondos involucrados se determinará después de la reunión. Es cuestionable si la cantidad se hará pública, ya que la fecha del juicio no es pública.

Ralph Siegel apoya al chef de televisión Chopik

En los últimos meses, un administrador concursal de Múnich ha analizado cuántos activos le quedan al antiguo propietario de varios restaurantes de lujo. Ahora le correspondía determinar el orden en que se notificaría a los acreedores. En primer lugar, suelen entrar en juego los llamados acreedores con derecho a separación: pueden alegar que determinadas cosas no pertenecen a la masa de la insolvencia porque son de su propiedad. Luego, el administrador debe editar estos elementos. Para otros acreedores de la insolvencia, el monto de sus créditos generalmente determina cómo comparten los activos disponibles.

Lea sobre esto también

Un buen amigo del chef es el veterano del Bayern de Múnich Uli Hoeneß y el compositor Ralph Siegel. En julio, escribió una carta abierta pidiendo a los acreedores que no hicieran valer sus reclamaciones contra Shohbek. “La idea de que regrese a casa después de terminar su condena en prisión y encuentre habitaciones y armarios vacíos, y que sus premios, certificados y reconocimientos de todo tipo sean subastados o vendidos, me resulta insoportable”. “Casi no conoce a nadie que haya trabajado duro en su vida”.

Ralph Siegel pide clemencia a Alphonse Chopik. Fotografía: Sven Hoppe, DPA (foto de archivo)

El ex goloso de la televisión Chopik se describió ante el tribunal como un mal hombre de negocios. En su fallo, la jueza que presidió el tribunal asumió que el hombre de 74 años se había embolsado a lo largo de los años cinco millones de euros en dinero de sus dos restaurantes de Orlando y del Südtroller Stuben. “Rápido, rápido, rápido, rápido y listo”, así sucedió con el dinero de la caja registradora, como dijo el propio Chopik en su confesión.