Vacaciones en Albania: cómo son realmente las playas de ensueño de Instagram

Las 'Maldivas de Europa': Albania es ahora un destino de vacaciones.

Playas blancas, aguas turquesas y hamacas de madera frente al mar: estos son los amigos de Tiktoks que me enviaron hace unas semanas, con envidia “¿Adónde vas?”.

Sí, mi destino de viaje elegido espontáneamente en la península de los Balcanes no ha sido un consejo desde este año y probablemente se deba principalmente a las redes sociales. Buscando vivienda en Albania, o como lo llama TikTok, “las Maldivas de Europa”. un 200 por ciento más que el año pasado, según varios proveedores de viajes Él es.

Y no solo lo noto en Instagram y Tiktok, porque mi algoritmo también sabe que voy a Albania. También observo que a nivel local, muchas obras de construcción de cadenas hoteleras y bares de cócteles adornan la costa albanesa, que hasta hace poco puede haber sido solitaria.

Mi viaje a Albania empieza en la capital

Entonces, ¿merece la pena un viaje a este país, que tiene menos habitantes que toda la ciudad de Berlín y, sin embargo, se supone que vende el mejor borek? Empaco un bikini y un libro de frases para un idioma que ni siquiera existe en Duolingo y me aventuro a probarlo yo mismo..

Mi camino conduce a través de la ciudad capital de Tirana, que me recuerda un poco a una versión en miniatura de Estambul, directamente al sur de Albania, donde el bullicio de Tiktok está en casa.

Reservé un Airbnb en Saranda, un pequeño pueblo costero que ahora sobrevive únicamente del turismo. Todavía es temporada baja y pagas alrededor de 30 € por noche por un apartamento completo de dos habitaciones con balcón enorme y vista al mar. En los meses de verano, el mismo alojamiento cuesta más de 100 euros la noche.

Porque especialmente en la costa, la gente se ha adaptado a una nueva vida con los turistas en las redes sociales.. En Saranda, un letrero de “Hora feliz” tras otro salta hacia ti, los menús en los restaurantes son en su mayoría solo en inglés. Cualquiera que quiera experimentar la cultura albanesa de cerca aquí definitivamente está en el lugar equivocado.

Playas de ensueño en Ksamil: cómo es realmente estar allí

Pero la mayoría de los turistas vienen aquí por las playas de todos modos. El lugar perfecto para esto está detrás de Saranda: el pueblo de Ksamil. Las 3 mejores playas según Tiktok: Bora Bora Beach, Pema e Thatë y Kep Merli – Dua Lipa, que tiene raíces en Albania, pasó sus vacaciones aquí.

Si hace clic en los ahora numerosos blogs de viajes y guías de la Riviera albanesa, descubrirá rápidamente que hay docenas de otras hermosas playas para descubrir en Ksamil. El único problema: pocos de ellos son realmente grandes.

Bodu Beach en Ksamil: Tiktok vs. Realidad

A principios de mayo, está tan tranquilo en Albania que incluso las tumbonas, que solían costar hasta 10 euros por día, a menudo están disponibles gratuitamente.. Pero si comparas la cantidad de videos de Tiktok con la cantidad de tumbonas en la playa en Ksamil, una cosa queda clara rápidamente: nunca caminarás solo.

Si desea más paz y tranquilidad mientras toma el sol, conduzca un poco hacia el norte. Entre Hamara y Dermi hay playas más espaciosas, y el agua es al menos tan azul como en Ksamil.

Así es como se ve realmente la playa de Pudu.

En el área alrededor de Himara, todos los que necesitan un poco de emoción además de beber cócteles obtendrán el valor de su dinero. Aquí no solo vale la pena un recorrido en kayak de costa a costa, sino también una caminata en las vecinas montañas Sheka. Desde 2000 metros se puede disfrutar de una maravillosa vista de la costa de Corfú.

Consejos de viaje Por cierto: si has reservado alojamiento cerca de Saranda y quieres volar, compara precios. Un viaje a la isla griega de Corfú a menudo vale la pena. Desde allí sale un ferry dos veces al día, que está en Saranda en media hora.

Sin embargo, para los verdaderos entusiastas del senderismo, el norte con sus Alpes albaneses probablemente proporcionará saciedad absoluta. Mientras se desvía hacia el pueblo de montaña de Shkodra, también puede conocer la verdadera cocina albanesa, a precios reales de Albania.

Comida en Albania: Borek conoce al pulpo

Porque hay un gran inconveniente en la exageración en Albania: ya no es un secreto, ni siquiera para las personas que tienen una tienda o un restaurante allí. Por lo tanto, los precios suben y la comida se siente mucho menos tradicional que en las ciudades más pequeñas del centro.

Incluso el tradicional burek relleno de espinacas, queso feta o carne picada, como en Turquía, hay que buscarlo en lugares como Ksamil. Pero si encuentra una pequeña panadería, definitivamente se detendrá aquí muchas veces: Porque en mi opinión, la variante del burek albanés supera todo lo que he comido en Berlín hasta ahora, e incluso la comparación con Estambul se me hace difícil.

El pescado en particular es una especialidad lógica en las ciudades costeras de Albania. Por primera vez como pulpo y sardinas recién sacadas del mar. Pero aquí también hay un giro desagradable. Al menos cuando miro el precio de las bebidas me doy cuenta de que la costa de Albania se ha convertido en un lugar artificial para los veraneantes de los países de la UE. Porque muy pocos albaneses pueden permitirse una cerveza pequeña de cinco euros.

En temporada baja, a menudo tienes las playas de ensueño albanesas para ti solo.

A veces te sientes como un turista. La amabilidad albanesa no me llamó la atención de inmediato en todas partes. A veces me ignoraban o me echaban con un molesto movimiento de cabeza.

Tal vez sea porque el largo y difícil pasado socialista ha inculcado un saludable escepticismo entre la gente. Tal vez es simplemente no entender el alboroto en su país.

Debes conocer esta palabra en albanés.

Pero si inicias una conversación con la gente, por lo general son más abiertos que, digamos, “Fischköppe” en el norte de Alemania. Para descubrir Albania, debes tener algo de coraje, especialmente si eres del norte como yo. Sin embargo, mi experiencia demuestra que siempre vale la pena. Porque además de playas, pescado y Porec, este país tiene muchas sorpresas para ofrecer.

Luego hay otro hechizo mágico que simplemente debes memorizar antes de viajar: FALEMENDERITAPronunciado con una E larga al final, falemenddeerita. Esta palabra no tan simple para agradecer en albanés puede abrirle muchas puertas y revelar la compleja belleza de Albania.