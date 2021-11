Vacuna corona: el riesgo de desarrollar miocarditis en los jóvenes es mayor de lo que se suponía

Un hombre tiene dolor de pecho. © imago

El riesgo de desarrollar miocarditis después de la vacunación con ARNm parece ser mayor de lo que se suponía anteriormente, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

Kassel: la vacuna de ARNm del fabricante estadounidense Moderna no se ha utilizado en absoluto en Islandia desde el viernes (5 de noviembre de 2021), anunció el Ministerio de Salud del país en su sitio web Covid.is. En Suecia y Finlandia CoronaActualmente, la vacuna no se administrará a hombres menores de 30 años, y en Noruega y Dinamarca no se administrará a adolescentes menores de 18 años. En Alemania, el Comité Permanente de Inmunización (Stiko) cambió recientemente la recomendación para Moderna para que no se le dé a personas menores de 30 años. En Gran Bretaña, Hong Kong y Noruega, según un informe de The New York Times, también hay consideraciones para administrar la vacuna de ARNm de Biontech / Pfizer a los adolescentes solo en un grado limitado, específicamente: dar una sola dosis y no una dosis doble. vacunación.

Aunque estos pasos difieren en detalle, hay un trasfondo común: esto riesgo de desarrollar miocarditis*, miocarditis, después de la vacunación corona mRNA parece ser más alta de lo que se pensaba anteriormente, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, incluso si esta complicación sigue siendo rara.

Miocarditis después de la vacunación corona – cuadro clínico: miocarditis Es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco, con pericarditis que afecta el pericardio que rodea al corazón. causado A menudo son virus. Las células de defensa del sistema inmunológico también pueden dañar los tejidos. Síntomas A menudo es indeterminado. Ambas enfermedades pueden manifestarse por fatiga, debilidad, dificultad para respirar, palpitaciones y dolor cardíaco. READ Flora intestinal alterada: las causas más comunes tratamiento completo Se puede esperar en el 70 por ciento de los casos, según la Heart Foundation. Las consecuencias a largo plazo pueden ser arritmia o, en casos raros, insuficiencia cardíaca. bam

La vacuna Moderna, la marca Spikevax, se ve particularmente afectada y, en menor medida, Corminaty de Biontech / Pfizer. Así lo indican varios estudios, como el trabajo de Israel publicado en el “New England Journal of Medicine”, los informes de Public Health Ontario y el “Nordic Study” de Escandinavia aún no se han publicado.

Reuters citó a Mika Salminen, director del Instituto Finlandés de Salud, afirmando que el “Estudio Nórdico” mostró que los hombres menores de 30 años que habían sido vacunados con Spikevax tenían un riesgo ligeramente mayor de desarrollar miocarditis. El estudio debería publicarse en unas pocas semanas y ya está disponible para la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Vacuna Corona: Islandia suspende el uso de la vacuna Moderna

Islandia justifica la suspensión inicial completa de la vacuna Moderna con un marcado aumento de la incidencia de miocarditis y pericarditis (inflamación del pericardio). En Islandia, las personas vacunadas con la vacuna Johnson & Johnson de dosis única recibieron solo una dosis adicional de la vacuna Moderna.

(El trasfondo es la protección aparentemente inadecuada de la vacuna Johnson & Johnson contra la variante delta, razón por la cual el Comité Permanente de Inmunización de Alemania ahora recomienda una segunda vacunación con la vacuna de ARNm). Además, los ancianos e inmunodeprimidos en Islandia tenían una La dosis de vacunación de refuerzo Spikevax se obtuvo de Moderna.

En el video: La Organización Mundial de la Salud considera que el vínculo entre la vacunación con ARNm y la miocarditis es ‘posible’

Los informes ya disponibles de Israel y Canadá han llegado a la conclusión de que la miocarditis después de la vacunación contra Covid con la vacuna de ARNm ocurre muy raramente, pero es más frecuente de lo que normalmente se esperaría. En la mayoría de los casos, alrededor del 70 por ciento, las complicaciones ocurrieron a los pocos días de la segunda dosis.

Vacuna corona: la miocarditis ocurre con más frecuencia de lo esperado

También hay acuerdo en que los jóvenes son los más afectados y los adolescentes y los hombres jóvenes con mayor gravedad (que representan alrededor del 80 por ciento de los casos) que las niñas y las mujeres jóvenes. Sin embargo, aún no se conocen las causas de la desigualdad de género.

En el estudio israelí, la mayoría de los casos ocurrieron en el grupo de edad de 16 a 19 años, mientras que los de 18 a 24 años tenían mayor riesgo en el informe de Canadá. Sin embargo, los dos estudios solo se pueden comparar de forma limitada, ya que en Israel solo se utilizó la vacuna Biontech / Pfizer. En el trabajo canadiense, se compararon los riesgos de miocarditis según Corminaty y Spikevax.

El Informe de salud pública de Ontario para el período del 13 de diciembre de 2020 al 7 de agosto de 2021 registró 263,2 casos por caso en el grupo de edad de 18 a 24 años más afectado por la vacuna Moderna después de la segunda dosis de 1 millón de cajas. En Biontech / Pfizer, hay 37,4 casos por millón de dosis.

Miocarditis después de la vacunación corona: “más del doble de riesgo”

Para el estudio de Israel titulado “Miocarditis después de la vacuna de ARNm BNT162b2 contra Covid-19”, se examinó desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, con alrededor de cinco millones de personas vacunadas allí. El Ministerio de Salud de Israel registró 136 casos de “miocarditis final o probable” que ocurrieron cerca de la vacunación. Esto es “más del doble del riesgo en personas no vacunadas”.

Aproximadamente uno de cada 6.637 hombres y una de cada 99.853 mujeres vacunadas entre las edades de 16 y 19 tendrán miocarditis “confirmada o probable” dentro de los 21 días posteriores a la segunda vacunación. En tres de cada cuatro casos, se dijo que la miocarditis era leve.

Con miocarditis después de la vacunación Covid-19 en su mayoría cursos leves

Por qué la vacuna de Moderna causa más miocarditis de la que se puede adivinar por Biontech / Pfizer, pero aún no se ha probado: Spikevax contiene 100 mcg de ARNm por dosis, Corminaty 30 mcg. Dado que la composición de ambas vacunas no es idéntica, no es fácil compararlas, incluso si la suposición de que tiene que ver con la cantidad de vacuna es clara.

En el lado positivo de Módena, dice que el efecto protector de la vacuna puede durar más que el de otras vacunas. Se observó miocarditis incluso antes de la corona después de las vacunaciones, pero no con tanta frecuencia. Podría ser el propio Covid-19, como la gripe* Provoca miocarditis. (Pamela Doerhofer) *el padre es un espectáculo de IPPEN.MEDIA.