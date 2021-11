Por qué 2G y 3G no son suficientes contra la cuarta ola

Karsh, la base 3G ha estado instalada en nuestra oficina durante semanas. Me han vacunado dos veces desde el verano. ¿Todavía tengo que hacer el examen?

En general, no hay nada que decir en contra de las pruebas diarias. Pero debe pensar con cuidado: ¿Cuáles son los riesgos si no se hace la prueba? ¿Cuánto cuestan las pruebas? De nada sirve a nadie si recomendamos tres pruebas de PCR al día. Si no tiene síntomas, una prueba semanal gratuita en un centro de pruebas con un hisopo nasal profundo más un autoexamen cada dos días es definitivamente algo en lo que puede trabajar.

Las cohortes fijas se prueban regularmente en las escuelas. ¿Eso también tendría sentido en el lugar de trabajo?

Ciertamente, esto tendrá efectos positivos al disminuir la posibilidad de que alguien se infecte sin saberlo. Si puede hacer estas pruebas en la piscina, es mejor que todos se hagan la prueba en casa. Ciertamente, esto no solo es útil en las escuelas. La pregunta, por supuesto, siempre es: ¿Cómo se trata con los que han sido vacunados? Debido al hecho de que no hemos realizado muchas pruebas a las personas vacunadas en los últimos meses, ciertamente ha habido muchas personas infectadas que no han sido detectadas.

Entonces, ¿deberían realizarse más pruebas en todos los vacunadores?

El riesgo de transmisión en una persona vacunada es menor que en una persona no vacunada. Sin embargo, la diferencia es cada vez más pequeña. Ciertamente, quienes se han vacunado contribuyen menos a lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos. Pero en términos de transmisión, la diferencia ya no es significativa. Puede tener sentido ofrecer pruebas a las personas que han sido vacunadas, especialmente en el lugar de trabajo.

los vacunación Primero, me protege de enfermedades graves. En segundo lugar, reduce mi riesgo de infectar a otros. ¿Cuál viste más rápido?

Existe evidencia de que la protección contra enfermedades graves desaparece un poco más lentamente que la protección contra infecciones o contra infecciones. Si miramos la situación en las unidades de cuidados intensivos, ya encontramos que los no vacunados contribuyen de forma más adecuada. En términos de transmisión de virus, tanto los no vacunados como los vacunados juegan un papel, y cada vez más estos últimos. También se están probando a un ritmo más bajo que aquellos que no han sido vacunados. Al mismo tiempo, están menos limitados por su comportamiento, motivados por la idea errónea de que están protegidos.

¿Es la fatiga epidemiológica la responsable del gran número de accidentes?

Claro, también podemos ver eso en los datos. Hay muchas cosas que se están juntando en este momento: volvemos a tener muchos más contactos, la protección contra la transmisión está disminuyendo entre los que se han vacunado y, al mismo tiempo, todavía tenemos una proporción decente de los que no han sido vacunados. Luego está la mejora en la portabilidad debido a las condiciones estacionales. Aquellos de nosotros que hemos sido vacunados estamos ahora en un punto en el que tenemos que empezar a pensar en cómo podemos cambiar nuestro comportamiento para hacer nuestra parte para reducir la tasa de infección.