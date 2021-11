Joven madre se cura a sí misma ‘naturalmente’

Derrotar la infección por VIH: Un paciente de Argentina se recupera de forma “normal”

Un paciente de Argentina se recupera de forma “normal” Solo dos casos de infección por el VIH en todo el mundo: los médicos obtienen conocimientos para ellos Más investigación

Pronóstico para personas de 30 años: recuperación también Sin trasplante de células madre posible

Hace unos días, un equipo internacional de científicos escribió en la revista “Anales de medicina interna“Publicó un artículo que podría significar un gran paso en la lucha contra el VIH. En su estudio, los investigadores informan sobre un argentino de 30 años cuyo cuerpo luchó completamente contra el virus de forma natural”.

Mujer argentina se recupera del VIH ‘naturalmente’

La mujer de la ciudad argentina de Esperanza fue diagnosticada con VIH por primera vez en marzo de 2013. No inició terapia antirretroviral hasta 2019. Cuando quedó embarazada, tuvo que someterse a seis meses de medicación. Después de dar a luz a un bebé sano y VIH negativo en marzo de 2020, pude interrumpir el tratamiento. Lleva acompañando al equipo de investigación internacional argentino en las investigaciones del virus desde 2017, como el sitio web “estadística” mencionado.





Las investigaciones actuales sobre el VIH indican que si el virus no se trata, conduce a enfermedades graves. Sin embargo, se han explorado muchos tratamientos beneficiosos en las últimas décadas. Esto significa que muchas personas pueden vivir con el virus durante mucho tiempo y, a menudo, sin preocupaciones. La terapia antirretroviral se usa a menudo para este propósito, lo que evita que el virus se multiplique. El virus se puede controlar con este tratamiento, pero los pacientes no se recuperan por completo.

Sólo dos veces en la historia los médicos han podido “curar” el VIH. El llamado ‘paciente de Berlín’ en 2009 y el ‘paciente de Londres’ en 2019 fueron tratados con trasplante de médula ósea. Si bien estos casos han demostrado que el tratamiento es posible, este tipo de implantes son muy costosos y peligrosos. Además, es difícil encontrar donantes con una mutación genética poco común que haga que las células sean resistentes al virus HI.

Elite Monitor como arma secreta contra el VIH

Además del argentino, solo se conoce un caso en el que un paciente pudo combatir el VIH de forma natural y sin tratamiento. Lauren Wallenberg, de 67 años, de Estados Unidos, mantuvo el virus bajo control durante tres décadas sin usar medicamentos antirretrovirales. En 2020, los investigadores no encontraron un solo virus sano en más de 1.500 millones de sus células.

Incluso en la Argentina de 30 años, no se detectaron genomas sanos del VIH en un total de 1,188 millones de células sanguíneas y 503 millones de células de tejido secuenciadas. Ambos pacientes también se conocen como la “élite dominante” en los círculos médicos. Este es el nombre de un pequeño subgrupo de pacientes con VIH cuyo sistema inmunológico es demasiado fuerte para suprimir el virus de forma natural. La “élite dominante” no se ve simplemente como personas cuyo VIH ya no se puede detectar. Personas infectadas que tienen una carga viral muy baja, aunque no se ha realizado ningún tratamiento, esta categoría también les aplica.

Incluso si no se detectan virus HI intactos en la mujer argentina, no es posible determinar si el virus del VIH ha desaparecido por completo de su cuerpo, explica el portavoz de ayuda alemán Holger Wiech Im. Entrevista RTL. Actualmente no existe un procedimiento de prueba que pueda usarse para determinar si no hay VIH en el cuerpo. Sin embargo, cuanto más tiempo las pruebas sean incapaces de detectar un virus capaz de replicarse, es más probable que se cure la infección.

Los tratamientos futuros pueden facilitar la vida de millones de personas

Una vez que los investigadores comprenden los mecanismos inmunitarios que hacen que los cuerpos de los “controladores de élite” sean especiales, pueden usarlos para desarrollar medicamentos, terapias genéticas u otros tratamientos únicos. Esto evitaría que millones de personas tomen medicamentos antivirales de por vida. La argentina, que se considera recuperada, espera su segundo hijo el próximo año.

En consonancia con este temaLa propagación del VIH es una de las epidemias más mortales de los últimos tiempos, ya que ha matado a casi 36 millones de personas; puede ver qué epidemias han provocado más muertes en los últimos dos siglos.

