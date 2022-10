Tradición y Cambio Climático: ‘La Generosidad Mueve al Norte’

Verano seco, otoño lluvioso: todo menos las condiciones ideales para los viñedos. ¿Qué tan sensibles deberían ser al clima y cómo reaccionan al cambio climático? ¿Y qué hay de los precios? Un enólogo de una empresa familiar habla con ntv.de al respecto.

ntv.de: Sr. Baker, el vino es buena comida. Una. Que depende del clima. ¿Cómo es un año vitivinícola perfecto?

Marco Becker: (Risas) Un invierno frío y agradable para contener las plagas, la primavera se va calentando poco a poco para que no te quemes con el sol en marzo. Aparece a mediados de abril. Un verano no muy caluroso pero soleado. Entre ellos, la lluvia es siempre, es decir, precipitación uniformemente distribuida. Luego cae a partir de mediados de septiembre, perfecto para la cosecha de uvas, de cinco a seis semanas, con noches más frescas para madurar el aroma de las uvas. ¡Eso sería un sueño!

¿Cómo fue este año?

Al menos tuve un comienzo muy prometedor: hacía relativamente calor a principios de año, lo que significa que las vides están comenzando temprano, por lo que ya sabes que el otoño y la cosecha llegarán bastante temprano. Por regla general, se tarda unos 100 días desde la flor hasta las uvas maduras. En primavera, ya sabes que para la mayoría de las variedades, el otoño comenzará a finales de agosto.

Más tarde la lectura será mejor?

¡definitivamente! Para nosotros, el comienzo del otoño todavía significa días cálidos de agosto. Entonces, por ejemplo, el moho puede propagarse más rápido. Más tarde, por regla general, un clima más fresco y menos infecciones fúngicas también significan menos podredumbre, porque los procesos biológicos tardan más. Las uvas no se echan a perder tan rápido.

Pero a finales de agosto y principios de septiembre estuvo bastante lluvioso…

La familia Bakers, una familia vitivinícola tradicional con amor por las uvas. (Foto: Timo Gore)

Tuvimos una lluvia relativamente fuerte, que no es ideal para la vendimia. También tuvimos una granizada que destruyó parte de la uva. La lluvia y el granizo nos costaron del cinco al diez por ciento de la cosecha de este año.

¿Todavía está satisfecho con la versión anterior de 2022?

No necesitaba un resfriado al final. La precipitación media en septiembre fue el doble de la normal. Estas no eran más que condiciones ideales para la cosecha de uvas. Pero en general fue un buen año de cosecha para nosotros. Desde este punto de vista estoy satisfecho.

El verano volvió a ser relativamente cálido, como en años anteriores. ¿Qué significa eso para las uvas y para su negocio?

Las uvas maduran temprano en el cálido verano. El grado de Öchsle, el contenido de azúcar de las uvas aumenta y, finalmente, el vino contiene más alcohol y se vuelve más pesado. Sin embargo, la tendencia entre los clientes es la contraria. Los veranos más cálidos no son un fenómeno nuevo para nosotros, ni nos sorprenden: hemos lidiado con el cambio climático desde la década de 1990 y, como productores de viticultura, lo aprovechamos al principio. Mientras tanto, todo ha ido muy lejos: la recolección se está realizando actualmente hace unas cuatro semanas, y no a finales de septiembre, sino a finales de agosto. Esto va acompañado de altas temperaturas durante la época de cosecha. Este año nos dirigimos a la cosecha alrededor de las 4 am para evitar el calor del mediodía si es posible.

Como viticultor, ¿cómo responde al cambio climático?

Cultivar uvas es muy complicado. Todo lleva tiempo. En nuestro negocio familiar, tratamos de interactuar con algunas de las otras variedades de uva que son más resistentes al calor. Tradicionalmente estamos ubicados aquí en un loft en Riesling. Pero ahora hace demasiado calor para un Riesling aquí. Es por eso que el viñedo en sí se está moviendo hacia el norte: Dinamarca, Suecia y Noruega ahora cultivan vino. Sin embargo, la perturbación o modificación se produce lentamente. Se dice que el período de rotación normal en viticultura es de 25 a 30 años. Este es el momento en que tiene lugar una transformación karma completa.

Entonces, ¿Alemania se convertirá en un país de vinos blancos en un país de vinos tintos en los próximos años y décadas?

Tomará tiempo, pero sucederá. El problema con esto: el vino tinto está disponible en casi todo el mundo. La competencia por el vino tinto alemán sería entonces mucho mayor. Hasta ahora, el país vinícola de Alemania se ha beneficiado de su clima bastante frío, el vino blanco alemán se ha hecho un nombre en todo el mundo y también porque la competencia no ha sido tan grande como el vino tinto. El cambio climático está provocando que Alemania renuncie cada vez más a su propia identidad vinícola y se la entregue al Norte.

¿Este cambio también se refleja en los precios?

No, no directamente. Es la tendencia la que determina los precios del vino. Existe un mercado global en el sector del vino industrial, y los vinos alemanes no han podido mantenerse al día con los precios durante mucho tiempo. El vino industrial es el vino que pasa a elaboración. Los jugos de uva baratos o el vino espumoso, por ejemplo, se importan principalmente de otros países de la UE: España, Italia y Francia.

Entonces, ¿deberían los viticultores alemanes centrarse en el comercio de botellas más lucrativo?

Al menos aquí es donde muchos viticultores y bodegas quieren ir. Solíamos ser un proveedor puro de grandes bodegas “Viticultores”. Sin embargo, hemos reducido sistemáticamente esta área desde principios de la década de 2000. Como negocio familiar, yo, mi esposa y mis tres hijos, ahora vendemos alrededor del 20 por ciento del vino embotellado, y esta tendencia continúa creciendo. Pero esta pequeña empresa familiar no se puede gestionar de otra manera: el precio medio de una botella de vino en este país es de poco menos de 2,60 euros.

La palabra empresa familiar: ¿cuáles son las ventajas?

panadero – bodega La bodega familiar de Mainz-Ebersheim tiene raíces que se remontan a ocho generaciones. Desde principios de la década de 2000, la bodega se ha ido centrando cada vez más en el vino embotellado. Su participación en la producción total es ahora de casi el 20 por ciento, o casi 30.000 botellas. En su mayoría, los vinos tintos y blancos secos se cultivan a partir de diferentes tipos de uvas, algunos de ellos también se almacenan en setos. Se vende a través de muchas tiendas agrícolas y en todo el país a través de una tienda en línea. Se premiaron varios vinos. READ Anticuerpos contra omicron y Co: los investigadores descubren protección contra todas las variantes de corona

En primer lugar, por supuesto, está el contacto directo con los clientes. Esto es único en las empresas familiares. Los clientes tienen una conexión con nosotros: nos conocen, la empresa, la familia, la filosofía. Construyes una relación, la nutres y creces a partir de ella.

El contacto directo con los clientes es una ventaja añadida, especialmente en el mundo actual de alta inflación, temores de recesión y altos precios de la energía…

¡definitivamente! No son sólo los precios más altos los que tienen un impacto negativo como factor de costo. La disponibilidad también es un problema, por ejemplo, con el vidrio. Algunas de las botellas ya están en stock para asegurar el llenado el próximo año. El aumento de los precios de las materias primas y la energía se nota especialmente en la protección de cultivos. Aquí los precios se han triplicado en algunos casos. La duplicación del precio del acero también tiene un efecto.

¿De qué manera?

En muchos lugares, los soportes a los que se sujetan las vides ya no son de madera, porque deben ser reemplazados cada tres o cinco años con las calidades de hoy. En cambio, muchos viticultores, incluidos nosotros, utilizan postes de acero galvanizado. Aunque cuesta más, puede durar entre 30 y 40 años.

Entonces, ¿el precio del vino subirá?

Sí, aunque el volumen no se puede estimar con precisión en este momento. Por ahora, seguimos vendiendo a precios antiguos, y estamos vendiendo vinos que ya han sido embotellados, por así decirlo. Pero eso cambiará el próximo año cuando incluyamos costos más altos. Pero creo que los aumentos de precios serán limitados. No hay que olvidar que el vino no es un alimento básico, sino un lujo.

Thomas Badtek habló con Marco Becker