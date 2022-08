Vera Int-Veen revela su bolso en la televisión: por qué cuestionó su relación con su esposa Obi

Su paciencia da sus frutos en el amor de su vida.

El lunes por la noche, cuatro parejas famosas compitieron nuevamente el sábado 1. La influencer Dagmar “Daghy B” Kazakov (28) afirmó sobre su esposo Eugene (28): “Mi esposo puede”, al igual que Stephanie Seck (51), la esposa del actor Antoine Mono Jr. (47) y la estrella de la música popular Stephanie Hertel (43) quien envió a su esposo Leopold “Lanny” Lanner (47) a la carrera.

“Se busca nuera”, dijo la presentadora, Vera Ent-Fen, de 54 años. “Mi mujer puede”. Tuvo que convencer a su esposa Christian “Obie” Oppermann, de 46 años, para que hiciera el estreno en lenguas angelicales, como le explicó a la moderadora Danielle Buschmann, de 41: “Ella dijo: ‘Yo no lo haría’. Yo dije: ‘Es como fiesta de cumpleaños de un niño, lo recordaremos en la residencia de mayores.

El programa de televisión “My Husband Can” dijo esta vez “…mi esposa también”. Estas parejas compitieron entre sí: Christian “Obi” Obermann, su esposa Vera Ent-Fen, Stephanie Hertel, su esposo Lani Lanner, Daji B, Eugene Kazakoff, así como Stephanie Seck y su pareja Antoine Monot (de izquierda a derecha) Foto: Julia Feldhagen / dpa

Sin embargo, Obi pudo respirar aliviado: el esposo de Hertel, Lani, tuvo que jugar el primer partido, quien dominó fácilmente cinco volteretas con un barco oscilante.

Luego se volvió más íntimo. Cuando se les preguntó a las celebridades “¿Cuántos nombres cariñosos puede poner su esposo/esposa en sus labios?” Las celebridades revelaron sus apodos a su pareja. Stephanie Sick le gusta llamar a su marido “oso”.

Vera Int-Veen se apega al clásico: “Usualmente digo ‘cariño’. Es aburrido, pero creo que suena bien”.

La canción “Schatz” también fue una de las pocas palabras que el esposo de Dagi Bee, Eugene, pudo reconocer al leer los labios, sus otros intentos hicieron que la audiencia se riera. Cuando Daji formó claramente el término “bebé” con sus labios, le preguntó con horror: “¿Mami?”. Sin embargo, con solo nueve puntos sobre once, tuvo que admitir la derrota en esta ronda.

Leer los labios de su amada Dagi Bee no siempre funciona para Eugen Foto: Julia Feldhagen / SAT.1

Antes de la pelea de “Schluckspecht”, Daniel Bushman se atrevió a hacer preguntas más específicas sobre la relación de pareja y quiso saber: “¿Qué es lo que más ama tu pareja de ti?”. “Para mí definitivamente es el cuerpo”, bromeó Vera.

Pero pronto habló sobre la relación a largo plazo con Obie y las dificultades que ambos tuvieron al principio: “Nos conocimos en el programa de entrevistas. Y eso tomó un tiempo. De hecho, trabajamos juntos allí”.

Los pensamientos racionales frenaron la felicidad de los jóvenes con amor – Vera en particular tenía miedos: “Era como, cómo se dice… Me enamoré muy rápido a una edad temprana, y luego fue como una nube. Entonces yo pensamiento: esto no es realmente posible. Nosotros trabajamos juntos “.

Obi fue persuadido por Vera (derecha) para participar en el programa de televisión. Foto: Julia Feldhagen / SAT.1

Sin embargo, Obi creía en el amor y no se dio por vencido. Vera recordó: “Luego hizo todo un poco y Obi dijo: ‘Lo superarás y volverás. Así era entonces. El resto es historia'”.

Porque se convirtió en una historia de amor que duró más de 16 años. Vera y Christian han estado felizmente casados ​​durante seis años.

Sin embargo, Vera quería salvar a su esposa “Schluckspecht” y así Antoine Mono Jr. Se las arregló para beber 650 ml de helado de granizado azul de la pajita. El actor lo logró sin ningún problema, pero en tono de broma dijo: “Había alcohol”. Vera se divirtió: “Este sáb.1 invita a buenos invitados”.

Aquí está el actor Antoine Mono Jr. haciendo un pájaro carpintero tragando Foto: Julia Feldhagen / SAT.1

Vera siguió ahorrando a Obie: no tenía que jugar un solo juego, por lo que tuvo que abandonar el programa antes de la final.

Bushman estaba un poco decepcionado: “¿Sabes lo que creo que es realmente desafortunado? Tenemos un buen espectáculo y no hemos escuchado ni una palabra de Obi”. Obviamente, le hubiera gustado jugar el primer juego y bromeó: “Quiero montar”. ¡Ese barco oscilante ahora!

Al final, Stephanie Hertel y su esposo Lani fueron imbatibles. Apostaron 10.000 euros y donaron la suma a la fundación interna “Stephanie Hertle’s Helvet Eve”.