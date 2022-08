Nino D’Angelo vuelve a beber vino: “Si lo miramos racionalmente, hubiera sido mejor beberlo” | entretenimiento

Fuera del mostrador estaba demasiado seco para él…

Nino de Angelo (58, “Jenseits von Eden”) comenzó el nuevo año con buenos propósitos: la estrella del pop jura por el alcohol, después de 40 años de beber regularmente.

Al principio se quedó con eso, pero hace algún tiempo el cantante cambió de opinión.

El cantante se regala un buen sorbo de gin-tonic de su vaso en su estudio de grabación. Foto: privada

¡Nino d’Angelo vuelve a ser Fino d’Angelo!

El cantante a BILD: “No he bebido alcohol durante seis meses. Entonces llegué a la conclusión: ¡si te ves mal, es mejor que estés borracho! Por eso ahora me doy un gusto con mi gin o gin tonic de nuevo. “

Cantante en el fin de semana al aire libre “Canciones favoritas” en Bonn. Nino: ¡El alcohol es un tabú para mí antes de las actuaciones! Foto: Photo Alliance / Geisler-Fotopress

Palabras duras considerando lo dañino que era el alcohol y las transgresiones pasadas de DiAngelo, arruinaron su salud. Tuvo tres bypasses cardíacos. Y a pesar de la enfermedad pulmonar incurable, no quiere dejar de fumar.

Di Angelo lo ve por sí mismo: “La vida es demasiado corta para estar sin las cosas bellas de la vida. Para mí, eso incluye una buena bebida y un buen cigarro”.

D’Angelo sabe que esto no le hace ningún favor a su salud. y aceptarlo.

Nino D’Angelo se encuentra actualmente en buen estado de salud Foto: Agencia Imagen del Pueblo

hosco accidentes borrachos Como en el pasado, el cantante ya no quiso aguantar más para no perjudicar su carrera.

Convicción de Nino: “Si no me excedo, estoy bien con mi consumo. Por supuesto, no puedo hablar por otras personas y no quiero animar a nadie a beber”.

Hace un año, Nino de Angelo hizo un sorprendente regreso con el álbum “Gesegnet und ver cursed”, que llegó al número dos en las listas oficiales y se ha mantenido en el programa popular hasta el día de hoy.

recientemente dio Cantante en Bild Anunció su deseo de retirarse del negocio de la música en 2024 para poder pasar más tiempo con su prometida Simon (48) y su familia. Antes de eso, está planeando un último gran álbum y una gira de despedida.