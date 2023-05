¿Veremos más de ellos en 2023?

Ocurren principalmente en las regiones polares y, por lo tanto, se observan con mayor frecuencia en Finlandia, Noruega, Islandia y Canadá, pero también en Alaska y la Antártida. Sin embargo, en 2023 también tendremos suerte con la aurora boreal. En la vista previa astronómica de este año, hablamos con el director del recién inaugurado Halle Planetarium, Dirk Schlesier, sobre los aspectos más destacados del año. E incluso entonces, había predicho la aurora boreal, por supuesto con reservas: “Quizás también haya auroras boreales, no quiero contarlas porque rara vez se observan en el centro de Alemania”.

Schlesier tenía razón. A principios de año se vieron las primeras auroras boreales sobre Alemania. Con Finlandia y Co, es decir, lugares donde se ven con frecuencia las auroras boreales, tan al norte, el norte de Alemania fue, por supuesto, el primero en aprovechar este espectáculo astronómico. Pero también en el centro de Alemania hubo una o dos luces danzantes en el cielo nocturno en abril.

¿De dónde vienen las auroras boreales?



¿Por qué veremos más auroras boreales en 2023?



Cuando un frente de tormenta estelar golpea la Tierra, puede ocurrir la aurora boreal. En nuestras latitudes, por lo general no se nota mucho. Es diferente este año. Porque las actividades en el sol están aumentando actualmente. “Los telescopios equipados con película de eclipse nos muestran manchas en nuestro sol: manchas solares”, explica Dirk Schlesier. Estos aparecieron con fuerza y ​​frecuencia en la superficie del Sol a principios del año 2022.

No ha cambiado este año y “cada vez que ves muchas manchas solares en nuestra estrella, sabes: las cosas realmente están sucediendo allí afuera. Y estamos en un auge en la actividad solar en este momento”, dijo Schlesier. Volker Bothmer ya nos ha asegurado que la actividad solar está aumentando actualmente. Esto es algo fuera de lo común.

El ciclo solar dura unos once años y hay un cambio de polos, que también es natural. Sin embargo, es difícil hacer predicciones precisas”, pero el resultado final [der Sonnenaktivitäten] Lo tuvimos alrededor de 2020, y luego siempre se tarda dos o tres años hasta el primer máximo”, explica Botmer. Además, no hay “un pico en la frecuencia de las manchas solares, sino prácticamente una fase máxima” que dura de dos a tres años. .

Caza la aurora boreal



En algunos lugares, incluso puedes reservar tours con cazadores de auroras boreales. Yo también estuve una vez en un viaje así a Islandia. Por la noche, abordé un autobús turístico con un grupo de extraños de la capital costera, Reikiavik. Era marzo y estaba oscureciendo y refrescando. Había perdido mi chaqueta de invierno antes. ¿robado? ¿Perdido? No sé. Así que hacía frío. Pero no quería perderme la aurora boreal y al menos tenía suficientes chaquetas y camisetas conmigo. Así es como se ven las cebollas.

Y el autobús estaba caliente. Al principio estábamos en una carretera y cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más oscuro se ponía. Luego, el conductor del autobús siguió los caminos sinuosos que se hacían cada vez más estrechos. Aparcamos en un estacionamiento remoto. Y si el autobús no estuviera allí con las luces encendidas, realmente sería negro.

Mis ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad. Pero el cielo permaneció negro. Pero más y más estrellas aparecieron en el cielo. Los guías turísticos llamaban de un lado a otro frenéticamente. Después de media hora o tres cuartos de hora nos dijeron que probablemente no habría más auroras boreales en este lugar. Pero tenían otro lugar y la búsqueda de luces de colores continuó. Fue frustrante y emocionante al mismo tiempo.

El siguiente lugar después estaba aún más aislado y oscuro. Y ambos se quedaron. Aquí tampoco hay auroras boreales. Pero las guías de viaje tenían otro lugar en su mapa y fuimos a él por una carretera menos asfaltada. Nuestro autobús parecía más ancho que todoterreno. No había señales de vida por ninguna parte y lo poco que se veía parecía un pantano.

Luego llegamos a una antigua casa vikinga, una posada donde podremos entrar en calor. Afuera, la persecución crepuscular continuaba. Estaba oscureciendo, pero a unos pocos kilómetros había un pequeño pueblo con poca luz. Pero incluso tanta luz significaba que la noche no era completamente negra. ¿Y en el cielo? Allí las estrellas titilan brillante y brillantemente. Una vista hermosa y rara para la gente del pueblo. Lo único que no me permitieron ver esa noche fue la aurora boreal.