¿Qué diez alimentos se deben comer crudos?

9/10

Aunque la mayoría de las verduras se cocinan, el brócoli también se puede comer crudo. El repollo contiene muchos nutrientes como vitaminas B, vitamina C, vitamina E y K, potasio, calcio y betacaroteno. El brócoli también es rico en fibra y antioxidantes, también conocidos como fitoquímicos, que protegen al cuerpo de los radicales libres. El brócoli crudo es especialmente saludable porque conserva la mayoría de las vitaminas, especialmente la vitamina C sensible al calor, y los minerales. © Moodboard / Imago