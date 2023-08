Verena Kerth y Marc Terenzi: De Wiesn al Beauty Doc

No querrás ser como Verena Kerth y Mark Terenzi en este momento. Durante días, los titulares impredecibles dominaron los medios sensacionalistas entre Kiel y Garmisch. Incluso después de mostrar remordimiento por perturbar el orden público, incluso con una operación policial, las dos estrellas de televisión siguen siendo el centro de las noticias de chismes a nivel nacional. Los dos volvieron a estar juntos después de una fuerte discusión en el hotel al final de una larga noche de fiesta. Le dijeron a AZ que Verena Kerth y Mark Terenzi están resolviendo sus problemas y quieren encontrar una solución juntos. Después de todo, el Oktoberfest 2023 comenzará pronto, con su emocionante y a veces maravillosamente tonto circo de celebridades. Desde hace casi 20 años, Verena Kerth no ha desaparecido. Durante dos semanas, la rubia pasa más tiempo en la tienda de campaña de Theresienwiese que en el salón de su casa de Maxvorstadt.

EXCLUSIVO DE AZ ALLÍ: Verena Kerth y Marc Terenzi le pusieron al cirujano plástico la jeringa

Y como la preparación lo es todo, como se les conoce, la rubia de la televisión y su prometido, Marc Terenzi, acudieron al cirujano plástico de su confianza unos días antes de las escuchas telefónicas. La velada estuvo exclusivamente permitida para asistir a inyecciones de Botox y ácido hialurónico para crear el look perfecto de celebridad.

Sorpresa inteligente: Verena Kerth y Marc Terenzi aparecen con trajes tradicionales en la consulta del doctor. Louise Berger en Theatinerstrasse. “Acabamos de regresar de la instalación. Astrid Söll, diseñadora de traje tirolés, nos instalará durante la Wiesn”, dice alegremente Verena Kerth. La mujer de 43 años no lleva traje tirolés y reveló un truco de lencería para el Oktoberfest en Arizona: “No se ve mi sujetador de bra4jewellery. No tiene tirantes y no tiene punto de conexión en el medio. Con un sujetador sin espalda”. O vestidos tiroleses con tops de encaje: ese es el verdadero consejo del Oktoberfest”.

Después de ser noticia: Marc Terenzi y Verena Kerth están “preparados para Wiesn”

Pero, ¿por qué una visita adicional al Beauty Doc antes de que comience el Oktoberfest? “La tensión nos apretaba y, por lo tanto, también nos apretaba la piel. Wiesn es como Navidad o Navidad. Para esto uno quiere ponerse especialmente hermoso. Como un verdadero niño de Munich, tengo el derecho personal de lucir fresco cuando aprieto un botón. “Espero igualar el cielo blanco y azul de toda Baviera.” “El Botox y el ácido hialurónico no muestran su pleno efecto hasta después de varios días de tratamiento. Entonces estamos listos para el Oktoberfest”, añade Marc Terenzi en su amable Denglisch.

Verena Kerth quiere “lucir fresca” al inicio de la carrera de Wiesn.

Verena Kerth quiere "lucir fresca" al inicio de la carrera de Wiesn.

No hay tambaleo después de las conversaciones de los medios. Sentarse quieto está a la orden del día. Verena Kerth quiere que un cirujano plástico y estético le trate su rostro resplandeciente. “Para ello utilizo una forma altamente purificada de ácido hialurónico, que evita deliberadamente cualquier aditivo. La ventaja es un doble efecto antienvejecimiento: por un lado, la piel se inunda de humedad desde el interior y recupera así su brillo, por otro Por un lado, y por otro lado, se estimula la producción de ácido hialurónico en el organismo y se vuelve a sintetizar la elastina y el colágeno. Louise Berger, quien también desarrolló su propia línea de cuidado de la piel del mismo nombre.

“Baby-Botox” de Marc Terenzi crea un ligero efecto lifting

El cantante Marc Terenzi se queja de la caída del área de los ojos en el sillón de tratamiento, lo que, según él, le hace parecer “cansado e incómodo”. “Quiero una frente más suave y una mirada más alerta. En general, quiero lucir más relajada”.

Con moderación y no en grandes cantidades. doctor. Luisa Berger. “Mi filosofía: ¡Menos es más! Estoy totalmente a favor de resultados naturales sin la ‘apariencia falsa'”, le dice a AZ. “Con Mark, por ejemplo, inyecté Baby Botox alrededor de los ojos y en las líneas del ceño para crear una apariencia fresca. y para crear un ligero efecto lifting.”

Para Marc Terenzi existe el Baby Botox alrededor de los ojos.

Para Marc Terenzi existe el Baby Botox alrededor de los ojos.

Cara sin arrugas: Verena Kerth está perfectamente preparada para el Oktoberfest

Aunque los rellenos como el ácido hialurónico restauran el volumen perdido y el Botox suaviza las arrugas al reducir específicamente la actividad de los músculos mímicos, esto no sustituye un cuidado perfecto de la piel, según el Dr. Luisa Berger. La piel en sí no experimenta ninguna mejora estructural gracias a las inyecciones. “Un antienvejecimiento eficaz consiste en una combinación de diferentes elementos esenciales, como un estilo de vida saludable, cosméticos con ingredientes activos, Botox o rellenos. Por supuesto, todo siempre se adapta individualmente”.

Cara suave de la feliz pareja de celebridades. La Dra. Louise Berger se muestra satisfecha con el resultado en los rostros de Verena Kerth y Marc Terenzi.

Cara suave de la feliz pareja de celebridades. La Dra. Louise Berger se muestra satisfecha con el resultado en los rostros de Verena Kerth y Marc Terenzi.

Según sus propias declaraciones, Verena Kerth y Marc Terenzi ya están listos para el Oktoberfest. Pero esperemos y veamos si los dos serán el centro de atención de los paparazzi en el Oktoberfest solo por su apariencia refrescante. La próxima emoción definitivamente está esperando. Como es sabido, las pequeñas cosas siempre son posibles. Esto no sólo se aplica al festival folclórico más grande y bello del mundo.