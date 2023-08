La cena perfecta: “Mi marido lo ha planeado todo”: la estrella de Stuttgart de “Entre tul y lágrimas” te invita a una villa de lujo

“¡Promiscuo!”: Los invitados a la “cena” se maravillan con la enorme villa de Nihal

Foto de : RTL



Nihal no se cansa de subrayar que ese día “hace todo ella misma”: sólo durmió tres horas y, en cambio, pica, pica, remoja y mezcla al amanecer. A pesar de una apariencia muy elegante y un atuendo muy lujoso (“Mi marido lo planeó todo, yo simplemente dije “sí”), la mujer de 44 años de “Da Vinci Bridal Fashion” de Stuttgart trabaja cuidadosamente en la imagen de la novia. ama de casa trabajadora y dedicada ( “Como cocinera, me daría diez puntos sobre diez”. El esposo Aref, de 45 años, elogió a su esposa durante 26 años: “Ella es la mejor esposa del mundo”. Vanessa, 43 , no puede dejar de maravillarse ante lo que la pareja ha construido (“Hemos estado soñando con tener nuestra propia casita”): “Decadente, pero maravillosamente decadente”.

“No heredaron ni les tocó la lotería, pero trabajaron para todo”, dice agradecido su colega Hans (31): “El hecho de que con los vestidos de novia se pueda llegar a tanto es lo que me motiva a seguir trabajando”. Entonces, el estilista de novias podría terminar donde están sus colegas originarios de Turquía: en una villa de varios pisos, inmaculadamente limpia, equipada con algunos elementos de diseño frescos y extravagantes, con un área al aire libre que también se convierte en un área de lujo a la que puedes pertenecer. como hotel de bienestar. Para Nihal esto es esencial: “Como sureños, lo necesitamos en una Alemania fría, gris y a menudo triste”.

Cocinan tradicionalmente en Medio Oriente. El logotipo de Orient Deluxe combina sarma, verduras asadas y salsa de yogur con tres tipos de kebab sobre arroz bulgur, verduras y ensalada de pastor, así como el resonante postre “1001 Nights”.