Verina Ofrim: No lo hemos visto en mucho tiempo, y estamos emocionados de verlo brillar.

Connie Lyman ha estado encantada con los muchos yoguis entusiastas en su nuevo estudio: “Con Cyfarm quería crear un lugar que nutra el cuerpo, la mente y el espíritu”, dice. Ha estado practicando yoga durante mucho tiempo y es profesora de yoga certificada: “En 2005, durante yoga del embarazo . Me di cuenta de que no es un deporte, tiene un efecto integral, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Explicó que el yoga conduce a un mayor equilibrio y equilibrio interno a largo plazo, reduce el estrés y es una excelente manera de hacer tiempo para uno mismo “.

Viola Weiss es una principiante en yoga.

Viola Weiss también compartió sobre el yoga: “Cuando se trata de yoga, Persona normal absolutaSolo lo probé una vez, pero eso fue hace 20 años. Pero llevo mucho tiempo haciendo gimnasia rítmica, y por eso tengo que ser ágil y flexible. Seguro que la clase de yoga de hoy será buena para mí. “Para ser honesto, todavía no he descubierto el yoga. Aber ich kenne Conny gut und finde es toll, dass es jetzt ein solches Yogastudio mit einem veganen Café hier in Starnberg gibt “, por lo que Viktoria Lauterbach, die nicht beim Yoga teilnahm, aber dafür die veganen proganen Leckertechie,” Kveunde also good. Sin embargo, no sería puramente vegano para mí “.

Carolyn Candler estaba feliz con la comida vegana y estaba de espaldas a la esterilla de yoga: “Mi hija Philippa tiene ocho meses y desde que nació no he practicado yoga. Me arrastro detrás de ella o la sostengo todo el tiempo, y eso es por lo mejor.” Ejercicio de brazos“Estoy tan contenta de haber podido disfrutar de una clase de yoga hoy de nuevo”, dijo riendo.