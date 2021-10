Isabel II: la Reina ha regresado a su oficina en casa – miembros de la familia real

¡ella está de vuelta! Isabel II (95) reanudó su trabajo en amarillo brillante, en la oficina en casa.

Menos de una semana después de una pausa de descanso prescrita por un médico, la reina Isabel II completó una cita oficial el martes. Al cambiar el video, premió a la audiencia con los embajadores de Corea del Sur y Suiza, John Kim y Markus Leitner. Estás frente a una computadora en el Castillo de Windsor: los embajadores están frente a una pantalla en el Palacio de Buckingham.

Sonrió profesional y cálidamente, como siempre, y parecía estar funcionando bien de nuevo. La semana pasada, la Reina pasó otra noche en el hospital.



El embajador de Corea del Sur, Jun Kim, con su esposa Hee Jong Lee en túnicas tradicionalesFoto: Victoria Jones / AP



Fue llevada oficialmente a un hospital de Londres para “controles preventivos”. Una visita a Irlanda del Norte fue cancelada después de que los médicos le ordenaran descansar. El martes por la noche, también canceló su participación en la Cumbre del Clima de la ONU COP26 en Glasgow, Escocia, a principios de la próxima semana.



El embajador suizo Markus Leitner con su esposa Nicole LeitnerFoto: PISCINA / REUTERS



El Palacio de Buckingham solo ha publicado pequeños datos sobre la estadía en el hospital de la reina, lo que ha generado algunas críticas.

La reina está en el hospital; los británicos no lo saben por su jefe. La mujer que más tiempo ha reinado en Gran Bretaña es conocida por su sólida salud. La última vez que me hospitalizaron fue en 2013 debido a un virus gastrointestinal. Cuando recientemente usó una varita mágica en un espectáculo público, el Palacio de Buckingham le aseguró de inmediato que no estaba relacionada con ningún problema de salud.

Esperemos lo mejor para Su Majestad.