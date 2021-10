ProSieben “¿Quién es el fantasma?”: Las celebridades ven a una estrella del fútbol – TV

Las celebridades están adivinando que sus cabezas están calientes aquí …

El martes por la noche, tocó un toque de “The Masked Singer” en Studio Pro7. También en el nuevo programa “Who is the Phantom”, se supone que tres caras de televisión famosas revelan a la estrella escondida debajo de un disfraz. Sin embargo, hubo que obtener consejos útiles en varias rondas. Frente a la televisión, a veces lo perdías de vista.

Al principio, los actores Nora Cherner (40), Caroline Herforth (37) y Edin Hasanovic (29) enfrentaron la difícil tarea. “Deben tener fuerza mental y razonamiento lógico”, les dijo a los tres el superintendente Stephen Gattgen, de 49 años.

Luego, el fantasma subió al escenario, con la apariencia de Darth Vader y una máscara LED. Y con una voz extraña, susurró: “Nunca sabrás quién soy, ja, ja, ja”. Hasanovic notó de inmediato su R. Es posible que la primera pista no haya sido planeada. Porque los zorros que adivinaban tuvieron que luchar con éxito una partida cada uno.

En la primera ejecución fue necesario identificar el contenido escaneado de varias bolsas. Cuando eso funcionó, Gätjen reveló: “Nuestro fantasma añoraba nuestro hogar”. En un jugador, se nombró una distancia de 534 kilómetros. También había un periódico en exhibición, pero la escritura difícilmente se podía descifrar. Nora Cherner combinada: “Lucy de No Angels ha estado en Bulgaria durante mucho tiempo y ahora puede regresar para el regreso de No Angels”. Pero ella no estaba segura.



Stephen Gaten (49) dirige el nuevo programa de ProSieben “The Masked Singer”Foto: Benedikt Müller / ProSieben



Los juegos con la nueva apariencia parecían un poco sobrecargados a veces. En el ciclo posterior, las celebridades, por ejemplo, deben personalizar las citas que se cantan al autor de acuerdo con las melodías conocidas y la etiqueta de la canción. En el siguiente combate, Edin Hasanovic tuvo que adivinar las películas de Disney después de que su coprotagonista Caroline Herforth sintiera ciegamente algo y Nora Cheriner simultáneamente imitara cierto sonido que también era idéntico a la película.



Todo el asunto podría haberse aclarado. Por el contrario, el consejo de Gätjens fue más útil que “El cantante enmascarado”. El presentador también reveló: “El Fantasma vive en una familia mixta”. Y: “Nuestro Fantasma son 10 personas seguidas”. Además, Gätjen reveló que Ratestar ha lanzado su propia colección de moda, sufre de claustrofobia y tiene una obsesión por ordenar.

Al final del programa, cada uno de sus candidatos todavía tenía una idea diferente. Harforth apostó por Dana Schweiger (53) y Edin Hasanovic por Gunter Netzer (77). Nora Cherner era la única que tenía la nariz derecha. Ella creía que el Darth Vader enmascarado era de hecho la leyenda del fútbol Lothar Matthews (60). ¡Y ella tenía razón!



La leyenda del fútbol Lothar Matthews (60) se escondió detrás de Darth Vader enmascarado Foto: Jan Woitas / dpa



El exdelantero bromeó después de su exposición: “Siempre me preocupó el acento de Franconia. Por eso me tranquilicé un poco. Cualquier palabra me habría hecho salir”.

A la cabeza de la familia combinada: Mateus tiene cuatro hijos de tres esposas. La información sobre kilómetros de la primera vuelta indicaba su antigua residencia, Budapest. El ídolo del deporte vivió en Alemania hace solo dos meses. El número diez significa su número de camiseta anterior.

Stephen Gaten le dio una palmada en el hombro a Matthews: “Hacía más calor que cualquier final que haya jugado”. En los próximos tres episodios, nuevos equipos de adivinanzas pondrán a prueba sus instintos.