La mala duda de Til Schweiger sobre el incidente de Baldwin: arma cargada ‘deliberadamente’

Til Schweiger comentó sobre la muerte de la fotógrafa Helena Hutchins en una entrevista. Alec Baldwin recibió un disparo accidental con una pistola cargada. © Stefan Sauer / Jim Weber / Santa Fe Nuevo México / AP / dpa

El actor alemán Til Schweiger ha criticado el trágico accidente en el set de la película Rust. Sentía una profunda simpatía por Alec Baldwin, pero la munición real no tenía cabida allí.

LOS ÁNGELES – Til Schweiger, de 57 años, sabe de lo que habla cuando habla de armas, municiones y cosas por el estilo. Como comisionado “Tatort” Tschiller, ya ha disparado varias armas de apoyo, y en 2009 logró un gran éxito como actor en la mundialmente famosa “Inglourious Basters”. El actor de acción se ha expresado ahora en una entrevista con foto el domingo Por el terrible suceso alrededor y con Alec Baldwin, quien sin querer mató a un fotógrafo con una pistola afilada e hirió de gravedad al director de “Rust”.

Accidente fatal en el set de ‘Rust’: Alec Baldwin dispara al fotógrafo

El accidente ocurrió el jueves (21 de octubre de 2021) en el estado estadounidense de Nuevo México. Se realizaron disparos mortales durante el rodaje de la película occidental Rust, hiriendo a la fotógrafa Helena Hutchins. El director Joel Sousa, de 48 años, que estaba detrás de ella, también resultó herido. La bala, disparada por el actor Alec Baldwin, alcanzó a la mujer de 42 años en el pecho, le dio una patada en la espalda y luego dio en la salida. El helicóptero de rescate llegó 30 minutos después, pero cualquier ayuda llegó demasiado tarde para el tirador. Murió camino a Albuquerque. Mientras tanto, Sousa pudo salir del hospital. Me sorprendió el accidente. Ahora se ha publicado la grabación de la llamada de emergencia.

Til Schweiger: profunda simpatía por Alec Baldwin

Til Schweiger siente una profunda simpatía por Alec Baldwin. Es difícil imaginar “qué tipo de carga lleva consigo ahora”. Sin embargo, es criticado, ya que cree que “la munición real no tiene nada que ver con el lugar del tiroteo”. Una práctica común en el escenario de la película es que las pistolas de película son armas que se usaban anteriormente como munición real y luego se convertían. Til Schweiger está asombrado de que tal incidente haya ocurrido en Estados Unidos, la tierra de las armas, de todos los lugares. Hay maestros de armas “extremadamente precisos”. Medios estadounidenses informaron que Alec Baldwin (63 años) no sabía nada sobre la munición, porque un subdirector le entregó el arma y confirmó que no estaba armada. Ahora se ha determinado la persona responsable de la seguridad del arma.

Alec Baldwin está hablando por teléfono en el estacionamiento frente a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe después de ser entrevistado sobre el incidente en el set. © Jim Weber / Santa Fe Nuevo Mexicano / AP / dpa

Alec Baldwin rompió las reglas del arma: ‘No deberías poner el dedo en el gatillo’

A pesar de la ignorancia de los involucrados, Til Schweiger muestra poca comprensión del incidente, ya que “siempre se aplican las más altas precauciones de seguridad”. Al grabar una película, se aplican ciertas reglas al manejo de armas. Estos no deben estar dirigidos a las personas, siempre deben pasarse por alto. “Nunca debes poner el dedo en el gatillo” y no jugar con el arma “a menos que estés filmando la escena”. Sin embargo, Alec Baldwin hizo precisamente eso: después de que la escena no cumpliera con las expectativas del director, estaba destinada a ser reproducida. Baldwin luego apuntó con el arma a Sousa y Hutchins. Los testigos dijeron que era una broma. Ahora te voy a disparar “, dijo Baldwin, apretando el gatillo.

Til Schweiger: Suponiendo que alguien “colocó cartuchos deliberadamente allí”

Se están haciendo varias conjeturas sobre cómo pudo haber ocurrido la muerte del fotógrafo. Como Til Schweiger presenta la tesis: “Si [Alec Baldwin] Dos personas resultaron heridas y una fue un asesino, por lo que parece probable que alguien colocara cartuchos deliberadamente allí. “Rust” debería preparar armas. Alec Baldwin protestó por su inocencia y sacó las primeras conclusiones del incidente. (cerveza inglesa)