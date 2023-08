Verona Pooth posa con un escote XXL y hace un anuncio

Sie kann es noch immer! Verona Pooth ist als Werbe-Ikone bekannt und macht ihrem Titel noch immer alle Ehre.

Auf Instagram meldete sie sich bei ihren 632.000 Followern und Followerinnen (Stand: August 2023) und zeigte sich dabei in einem gewagten Outfit. Sie machte auch eine Ankündigung, die vor allem an die Frauen gerichtet war.

Verona Pooth bringt ein Buch heraus

Am Donnerstag (10. August 2023) veröffentlichte die 55-Jährige einen Beitrag, auf dem sie in einem eleganten Anzug mit Leo-Print und XXL-Dekolleté zu sehen war. „Ich habe ein Buch geschrieben, ein wunderschönes Buch“, legte die Moderatorin direkt los und plauderte gleich auch weitere Informationen aus. „Es hat auch noch jemand mitgeholfen, und zwar meine liebe Freundin Birte, meine liebe Freundin Petra und die Valerie. Also ein Buch von Frauen für Frauen.“

Begleitend zum Post hieß es: „Pssst…! Ich habe es schon wieder getan und trotz aller Widersprüche, ob ich Lesen und Schreiben kann, habe ich ein weiteres Buch geschrieben. Das Besondere daran ist, das Buch ist von starken Frauen, für sensationelle Frauen. Titel, Cover und mehr zum Inhalt sind noch topsecret. Mehr werdet ihr am 18. in Frankfurt erfahren – was glaubt ihr, um welchen Monat handelt es sich?“

Hier gelangst du zum Beitrag von Verona Pooth auf Instagram:

In den Kommentaren zeigten sich die Fans überwiegend positiv zum Look und der Aussicht auf die Veröffentlichung. So hieß es:

„Du siehst fantastisch aus.“

„Freue mich schon auf das Buch.“

„Ein Buch von Frauen für Frauen? Da bin ich dabei!“

„Klingt super, liebe Verona. Oh, und toll siehst du aus.“

Viele Fans spekulierten wild drauflos, wann sie mehr erfahren können. „Handelt es sich um den Monat September?“, fragte ein User. Andere rieten weiter: „Vielleicht um den Monat Oktober?“ Knapp daneben ist auch vorbei: Die Frankfurter Buchmesse findet dieses Jahr vom 18. bis 23. Oktober 2023 statt.

Wie der Titel von Veronas Sachbuch lautet, werden die Fans also auf der Frankfurter Buchmesse erfahren. Man darf also gespannt bleiben, ob die zweifache Mutter bis zur Veröffentlichung noch einige Hinweise geben wird.