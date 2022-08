Vettel ayudó a Aston Martin a tomar una decisión rápida

18:20

Steiner: No se ha tomado ninguna decisión

¿Quién ocupará el puesto de mando de Haas junto a Kevin Magnussen el próximo año? El jefe del equipo, Gunther Steiner, no deja ver sus cartas. “Todo el mundo asume que Mick no estará aquí el próximo año, pero eso no es cierto”, explica.

“Todavía está todo abierto. Aún no hemos tomado ninguna decisión”, asegura. Significado: Schumacher todavía tiene la oportunidad de quedarse con la cabina. Mientras tanto, otros pilotos están en la lista de Haas.

Steiner no quiere dar nombres. “De lo contrario, pasaremos los próximos 15 minutos hablando de suposiciones”, dijo el líder del equipo a los periodistas presentes. Así que sigue siendo emocionante…