En el Entrevista exclusiva con Eurosport El sueco, quien ganó siete títulos de Grand Slam en su carrera, hace un veredicto claro: “Creo que el debate de la cabra está muerto”.

Y esto tiene un motivo concreto: la situación de Novak Djokovic. “Debido a sus luchas y la situación actual en el mundo, no estoy listo para comprometerme con quién sería el más grande de todos los tiempos”.

A partir de hoy, Djokovic no participará en el US Open en Flushing Meadows. Los serbios aún no son inmunes al coronavirus y no pueden ingresar a los Estados Unidos según las regulaciones actuales.

Dado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron recientemente que examinarán los requisitos de admisión, el serbio todavía espera participar en el último minuto, pero el tiempo se acaba.

Después del Abierto de Australia, será el segundo gran torneo del año que Djokovic se pierda debido a su estado de vacunación. El hombre de 35 años viajó a Melbourne en enero, excepto por un tiempo, pero después de días de caos de ida y vuelta, el ministro de inmigración de Australia canceló su visa y ordenó su deportación.

Wellander: Los Tres Grandes no deben verse por separado

Si Wellander va bien, Nadal (22 títulos de Grand Slam), Djokovic (21) y Federer (20) no deberían verse por separado en la discusión sobre GOAT, el mejor tenista de todos los tiempos.

“Ciertamente no miraremos hacia atrás 20 años después y diremos que Djokovic era la cabra, o Nadal”, dijo Wellander. “Diremos: ¿Te imaginas que entre 2003 y 2025 jugó contra los tres mejores jugadores de todos los tiempos al mismo tiempo? ¿Ganaron 65-70 títulos de Grand Slam en total?

Wellander continúa: “Por supuesto, se podría decir que Roger es el mejor por su estilo de juego y su consistencia en diferentes superficies. Se podría decir que Rafa es el mejor porque ganó la mayor cantidad de majors. O Novak porque obtuvo el mejor récord contra los otros dos.”

Sin embargo, él mismo no quiere comprometerse con ninguno de los llamados “Tres Grandes” en este debate.

