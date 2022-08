Una trágica historia de amor: una modelo embarazada de la muerte de un futbolista | Deportes

Hay una triste historia detrás de esta imagen…

La supermodelo Kelly Kay (750.000 seguidores) publica en Instagram una foto de ella embarazada con una placa negra y un ultrasonido, mirando hacia el cielo. La placa dice: “Próximamente: Baby Webb”.

Historia increíblemente emotiva y desgarradora: el padre del niño, el jugador de fútbol universitario Spencer Webb († 22), murió en un accidente de escalada el 13 de julio.

La modelo tocó en Instagram: “Hicimos un ángel antes de que el cielo obtuviera uno. Todo lo que siempre quisiste fue ser papá… Sé que vas a ser el mejor desde arriba”.

Y además: “No puedo creer que tenga que hacer esto sin ti, pero saber que voy a conseguir una parte de ti me hace seguir adelante. No veo la hora de conocer tu mitad, alguien de tu mitad. Te amo”. ambos para siempre”.

En otra foto, la modelo Kai comparte su historial de mensajes de texto con la joya del fútbol en ascenso Webb, apodada “Abby Baby”. Allí escribió: “Te llevaré”, a lo que Kay respondió: “Por favor”.

Los mensajes de texto emocionales fluyen entre Kelly Kay y Spencer Webb Foto: instagram.com/kellythekay

Webb luego escribió: “Crees que no haría eso”. Ella respondió: “Estoy lista. Papi, no puedes deshacerte de mí”, a lo que el talento del fútbol respondió: “No puedes deshacerte de mí”.

Hace casi seis semanas, Spencer Webb, el extremo estrecho del equipo de fútbol americano universitario Oregon Ducks, murió tratando de escalar un acantilado cerca del lago Triangle en Oregon, según el periódico local Oregonian.

Spencer Webb con su camiseta de los Oregon Ducks Foto: Alianza Fotográfica / Associated Press

Webb perdió el pie mientras subía y cayó 300 pies hasta su muerte. Luego, los botes remolcaron al talento del fútbol en una balsa e intentaron reanimarlo hasta que llegaron los paramédicos. En vano. Cerca de las 15:00 solo se determinó la muerte de la joya del fútbol.

especialmente trágico: La joya del fútbol estuvo a punto de cambiarse a la NFL, la NFL. Incluso cuando era joven, Webb fue votado como el mejor equipo joven de California por las revistas deportivas “247Sports” y “ESPN”.

En julio, llamó a su novia e influencer Kelly Kay en Instagram: “Mi mejor amiga, mi llama gemela, el amor de mi vida. Nunca he amado nada tanto como te amo a ti. Lo has sido todo para mí”. me has dado un propósito y me has mostrado lo que se siente ser apreciado y apreciado”.

Realmente solo puedes desearle lo mejor a mamá…