Víctima del dictador bielorruso Lukashenko: “Si tuviera que volver, me mataría” – Politics Abroad

¡Las acusaciones de tortura aumentan contra el dictador Alexander Lukashenko (67) y los guardias fronterizos polacos!

Miles de migrantes de Bielorrusia han cruzado la frontera hacia Polonia en las últimas semanas, incluidos iraquíes, afganos y sirios. Nota: muchos de ellos tuvieron que ir al hospital después de escapar, ¡y algunos resultaron gravemente heridos!

Siluya Gil de la organización de ayuda “Granica” a BILD: “Escuchamos las peores historias. Se dice que muchos migrantes están siendo torturados en Bielorrusia y los hospitales polacos están llenos de heridos”.

Pero, ¿qué está sucediendo realmente al otro lado de la frontera? En BILD, dos refugiados hablan de horrores que nunca olvidarán.

Soldados en Bielorrusia amenazaron con matarnos



En una entrevista con BILD, Mansour N. (42) llorandoFoto: M Ferien



Mansour N. (42 años), un hombre de familia de Alepo (Siria), fue atendido en el Hospital Bielsk Podlasky, cerca de la frontera.

Él dice: “Intenté cruzar la frontera hacia Polonia dos veces. En el primer intento, los guardias fronterizos polacos nos trajeron de regreso. Los soldados bielorrusos nos interceptaron y nos golpearon. Luego dijeron: Si fallas en el segundo intento, mataremos”. usted.”

El sirio continúa: “No puedo regresar a Siria, temo por mi vida. Ya he sufrido bastante en los países árabes. Si no puedo quedarme en Europa, todo será en vano”.

Luego rompió a llorar: “Entonces me mataré, no sé qué hacer a continuación. Si la humanidad todavía está ahí, te pido que nos ayudes”.



Allende O. resultó herido. (20 años) en el hospital y dijo que no ha comido en cinco días.Foto: M Ferien



“Me hicieron tragar mi dinero”.

Allend y. (20) de Sulaymaniyah (Iraq) también denunciaron torturas. De hecho, logró cruzar la frontera, pero en un momento los agentes de policía polacos lo localizaron. “Cuando me llevaron de regreso a Bielorrusia, los soldados encontraron el dinero polaco que tenía conmigo”.

Además: “Me obligaron a tragarme los billetes. También me golpearon la cabeza y me destrozaron el celular. Me cortaron la ropa con unas tijeras”.

Alend O. está bastante agotado y se dice que ha estado en el bosque durante un mes. Ahora está esperando en un centro de refugiados a que se apruebe su solicitud de asilo, con Mansur N.