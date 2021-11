Las profundas heridas de la política del hijo único

losexi Palubiak fue abandonada en una granja en la provincia china de Sichuan poco después de su nacimiento. Era el invierno de 1988. Sus padres la habían envuelto en una manta y le habían pegado un papel con la fecha y hora de su nacimiento. 4 de abril, a las cuatro. Triple Four: Eso no significa nada bueno en China. La palabra cuatro suena como muerte en chino. Pero Lexi tuvo suerte. Fue encontrada por granjeros que se la llevaron hasta los cinco o seis años. Luego, los padres adoptivos la llevaron a un orfanato en la enorme ciudad de Chongqing porque la niña no tenía acta de nacimiento y por lo tanto no pudo registrarla. Además, la familia ya tenía un hijo y no se permitían más hijos. El nombre Lexi ahora es Lexi porque luego fue adoptada por una pareja estadounidense. Su nombre fue Jin Yan hasta los catorce años.

Frederic Pogue Corresponsal político para China, Corea del Norte y Mongolia.

Como ella, cientos de miles de niñas fueron abandonadas en las calles, plazas y estaciones de tren de China entre 1980 y 2015. La razón de esto es la política del hijo único. La mayoría de los padres prefieren tener un hijo que, según la tradición, los cuide en la vejez. Y no podían pagar las exorbitantes multas por el segundo hijo. Pronto los orfanatos estuvieron superpoblados y superpoblados financieramente, por lo que en 1985 China comenzó a enviar niños al extranjero. Según un informe estadounidense Centro de Investigación Pew Casi 270.000 niños chinos fueron adoptados por padres extranjeros solo entre 1999 y 2016. Casi un tercio de ellos vive en Estados Unidos. Inicialmente, el 98 por ciento eran niñas.

“Tú también podrías haberme matado a mí.”

La mayoría de ellos son adultos ahora. Ha pasado por etapas en la vida en las que las preguntas sobre usted juegan un papel importante. Algunos ahora tienen hijos, como Lexi, que tiene una hija de cuatro meses. No han salido dos pensamientos de su cabeza desde que nació. La estadounidense de 33 años dijo en un video chat que la necesidad de cariño y cariño de su hija la hizo “darse cuenta de lo necesitados que están mis padres, y por eso los odio”. Como madre, ahora también comprende “lo difícil que debe ser deshacerse de mí por mi madre”. Lexi está segura de que su madre todavía se pregunta todos los días sobre el destino de su hija. “Le diría que estoy bien. Quiero que sepa que la decisión que tomó no fue necesariamente mala. Ella también podría haberme matado”. Una vez que la epidemia termine, quiere viajar a China con ella. hijo y esposo.

Lexi intentó encontrar a sus padres hace once años. Mientras estudiaba en China, publicó anuncios en periódicos locales y preguntó sobre el orfanato en Chongqing. Al menos encontró a los padres adoptivos con quienes vivió sus primeros años. Ella no recuerda mucho de eso. Propiedad residencial en mal estado. Restaurante de pasta. Trabajador de fábrica. No recuerdas sus caras ni sus nombres. “Quizás estoy inconscientemente tratando de bloquear la memoria”, dice Lexi. Su reunión con el director del orfanato, quien la ayudó con la adopción en ese momento, fue más clara para ella. Durante la reunión, le pide a Lexi que envíe el dinero y lo lleve a Estados Unidos. “Eso me rompió el corazón. Pensé que ella realmente quería ayudarme. Entonces entendí que solo quería ayudarse a sí misma”.