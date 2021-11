Virus Corona: el estado de Baden-Württemberg comienza a prohibir la salida de personas no vacunadas en puntos calientes

FPara las personas no vacunadas en puntos calientes, se aplican reglas más estrictas a partir del lunes, cuando el Ministerio de Salud aprieta los frenos de emergencia: debido al aumento repentino de las lesiones de Corona, las personas que no han sido vacunadas en el distrito de Schwarzwald-Bar y el distrito de Ostalp y Bibrach solo pueden salir en el distrito. Entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. salen de sus casas por una buena causa. Se aplican excepciones, por ejemplo, a emergencias médicas y motivos laborales. Luego también se les prohíbe ingresar a algunas instalaciones.

Lall aclaró además que, de acuerdo con las ordenanzas generales de las regiones, la entrada a restaurantes, hoteles (excepto para viajeros de negocios) y comercio minorista solo está permitida desde el lunes a visitantes y clientes vacunados, es decir, los que están vacunados y los que tienen recuperado -. Se excluyen de esta restricción las tiendas y los mercados que sirven suministros esenciales como comestibles, farmacias, gasolina, oficinas de correos, servicios de paquetería y bancos, así como las empresas que brindan servicios cercanos al cuerpo.

Con la nueva regulación de Corona, se aplicarán restricciones más estrictas a Corona en el suroeste, especialmente para los jóvenes no vacunados. El gobierno verde y negro ahora planea introducir una regla 2G (recuperada o vacunada) para los jóvenes de 12 a 17 años. Además, se planean restricciones de salida para las personas no vacunadas en los puntos de acceso de Corona.

05:01 am – Blanco: No descarte solo las vacunas obligatorias

El ministro de Finanzas, Daniel Bayaz (los Verdes), cree que es simplemente un error descartar la vacunación obligatoria en la pandemia de Corona. “La vacunación obligatoria es una intervención seria”, dijo el político verde a los periódicos “Stuttgarter-Naschrichten” y “Stuttgarter Zeitung” (lunes). “Sin embargo, ahora tenemos que darnos cuenta de que no podemos movernos de nuestro lugar con dificultad a través de las llamadas de la lista de vacunación. Para que Corona no se convierta en un vínculo permanente para nosotros, debemos discutir seriamente la vacunación obligatoria y no solo descartarla”. . “

Austria quiere ser el primer país de la Unión Europea en introducir la vacunación obligatoria en febrero. En Alemania, los representantes del sindicato están abiertos a esto. Los representantes del Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el Partido Demócrata Libre se han mostrado pasivos hasta ahora. Inicialmente, se planeó introducir la vacunación obligatoria para algunos grupos o instituciones profesionales.

5:01 am – Experto británico critica a Johnson

El experto en salud británico Azeem Majeed criticó la política indulgente de su gobierno al tratar con Corona. “El plan B debería haberse introducido hace mucho tiempo”, dijo a dpa el médico del Imperial College de Londres. El llamado catálogo de medidas proporciona requisitos para una máscara en interiores, prueba de vacunación para eventos importantes y una recomendación para trabajar desde casa. A pesar de que se produjeron unos 400 casos hace semanas, el primer ministro Johnson no ve ninguna razón para endurecer las medidas todavía.

Johnson hace unos días, ante la última oleada de Corona que arrasó el continente y que nadie sabe si también lavará la costa inglesa. “Esto es un poco engañoso”, dijo Majeed. “Desde julio, nunca hemos tenido menos de 30.000 casos por día”. Recientemente, se contaron entre 40.000 y 50.000 casos diarios.

04:34 a.m. – El bloqueo nacional de Austria entra en vigencia

Debido a la gran cantidad de infecciones por corona, la vida pública en Austria está paralizada y el número de contactos sociales se reduce significativamente: desde el lunes, se establece un bloqueo a nivel nacional durante hasta 20 días para todos, incluidos los que han sido vacunados. Solo puede salir de su apartamento por motivos urgentes, como visitar al médico, trabajar y hacer la compra.

El comercio minorista, la gastronomía y la cultura deben esencialmente cerrar, y solo los proveedores de bienes para las necesidades diarias, como los supermercados o las farmacias, pueden permanecer abiertos. Las escuelas y los jardines de infancia deberían permanecer abiertos “en principio”; sin embargo, el gobierno hace un llamamiento a todos los padres para que mantengan a sus hijos en casa si es posible. Decenas de miles de personas protestaron el sábado en Viena contra el nuevo bloqueo y la vacunación obligatoria, también decidida por el gobierno.

04:20 a. M.

El Instituto Robert Koch (RKI) informó 30,643 pruebas positivas en 24 horas. Eso es 7.036 casos más que el domingo de hace una semana, cuando se reportaron 23.607 nuevas infecciones. La tasa de infección en los siete días se elevó a un récord de 386,5 desde 372,7 el día anterior.

El valor indica el número de personas infectadas con coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Otras 62 personas han muerto a causa del virus. Esto aumenta el número de muertes reportadas a 99,124 en un día. En total, más de 5,38 millones de pruebas corona han sido positivas hasta ahora en Alemania.

01:01 am – Los médicos advierten sobre el estrés en los niños

Unos días antes de la decisión esperada sobre la aprobación en toda la UE de la vacuna BioNTech para el grupo de edad de 5 a 11 años, los médicos advirtieron sobre el aumento del estrés en los niños en la pandemia. “Rara vez tenemos niños que contraen Covid, y casi ninguna enfermedad grave o muerte. En ese sentido, no hay razón para marcar el ritmo aquí”, dijo Jacob Maske, de la Asociación Profesional de Pediatras, a los periódicos Funk Media Group.

Según Mask, los pediatras alemanes están dispuestos a esperar una recomendación correspondiente del Comité Permanente de Inmunización (Stiko) después de que la Unión Europea haya aprobado la vacuna para niños de cinco años o más. Esto se aplica “incluso si los políticos pueden haber estado hablando a favor de las vacunas antes esta vez también”. La recomendación de Stiko significa que “el beneficio de la vacunación es mayor que el riesgo. Como médicos, queremos poder decirles eso a los padres también. Queremos que los niños sean vacunados de manera segura”.

12:24 am – Consejos de enfermería para separar a las personas no vacunadas en el hogar

El Consejo Alemán de Enfermería se ha pronunciado a favor de despedir a los empleados no vacunados en caso de introducir una vacuna corona en los hogares de ancianos. Si la legislación establece que solo las personas vacunadas y convalecientes pueden trabajar en hogares de ancianos, “las instalaciones no tienen más remedio que separarse de estos empleados”, dijo la presidenta de la Junta de Enfermería, Christine Vogler, de la Red Alemana de Liberación (ediciones del lunes).

“Cualquiera que se convierta en la puerta de entrada a una corona en un hogar de ancianos simplemente no puede trabajar allí”, enfatizó Vogler. Por lo tanto, la legislatura debe establecer claramente que los centros de atención pueden despedir a los empleados no vacunados. El Care Council es la organización coordinadora de asociaciones del sector de la asistencia.

00:10 am – Máscara de Lauterbach obligatoria en las escuelas en invierno

El político de salud del SPD Karl Lauterbach cree que el uso de máscaras en las escuelas probablemente será necesario durante el invierno. En su evaluación, Lauterbach dijo a la Red de Liberación Alemana en una entrevista de podcast publicada el lunes, que en su evaluación, la probabilidad es “muy baja” de que los requisitos de máscaras en las escuelas ya no sean necesarios en los meses de invierno debido a la trayectoria adicional de la epidemia de Corona.

El político y médico del SPD ha criticado duramente al primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Fust (la Unión Demócrata Cristiana) por elevar el requisito de la máscara en las escuelas. Esta decisión fue “irresponsable”: “Muchos niños resultaron heridos. No fue absolutamente necesario”.

00:00 am – La Federación rechaza la vacunación obligatoria

El bloque parlamentario de la Unión en el Bundestag se opone a la vacunación obligatoria contra Corona. “Soy muy escéptico sobre la vacunación obligatoria universal en el sentido de vacunación obligatoria”, dice el vicepresidente de la CDU, Thorsten Frye, del periódico Welt. Es probable que “debido a la grave injerencia en el derecho a la integridad física en las condiciones marco actuales sea desproporcionado y, por lo tanto, inconstitucional”.

Refiriéndose a los grupos particularmente vulnerables, podría imaginar las obligaciones de verificación de la vacunación en un área determinada bajo estricto apego al principio de proporcionalidad, similar a la vacunación obligatoria contra el sarampión de los cuidadores. El SPD cree, en palabras del vicepresidente del grupo parlamentario, Dirk Wiese, que es posible un requisito de vacunación vinculado a las instalaciones, mientras que la AfD rechaza cualquier forma de vacunación obligatoria.