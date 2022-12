Víctimas entre el estigma y el miedo

Más

En el Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre: cómo las personas que viven con el VIH sobrevivieron a la pandemia de coronavirus y por qué se recomienda hacerse la prueba anualmente.

Franz Stockmaier todavía recuerda bien el estallido de la pandemia de Corona. Este sentimiento de inseguridad es generalizado. Stockmaier solo tuvo que trabajar desde Augsburgo Conduje hasta Hamburgo y estuve en el tren durante horas. Luego se enteró: una de las personas que conoció en Hamburgo tuvo contacto con el coronavirus. Stockmeyer inmediatamente se preguntó: ¿Qué significa eso para mí ahora? Porque Stockmaier contrajo HI hace 35 años, lo que debilita su sistema inmunológico. Ha estado viviendo con ella desde entonces, y se consideró gravemente enfermo durante la pandemia de coronavirus.