Video en vivo de F1: Verstappen rechaza las órdenes del equipo

No ganó la carrera, pero Lewis Hamilton fue elegido Piloto Oficial del Día. Por supuesto, también tienes la oportunidad de calificar a 20 pilotos por su desempeño este fin de semana.

El procedimiento no fue “demasiado limpio” por parte de Verstappen.

“Creo que este hubiera sido un momento para responder”, dijo Schumacher, al sospecharlo: “Es solo la mentalidad de un luchador callejero y el egoísmo. Y por supuesto: tiene mucho éxito, pero eso es una especie de subsidio en el costo de la equipo, y no sé si vale la pena”. “.

El experto cree que Verstappen no se hizo ningún favor con el número al final. “Creo que Sergio Pérez lo tiene en su primer año [bei Red Bull] Demuestra cuánto puede luchar por el equipo”, dijo en Sky, recordando cómo ya había “ayudado” a Verstappen.

20:56

Radio Verstappen en redacción

Tenemos el funk verstappen de la etapa final de la carrera con su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase de vuelta en el draft.

Lambiasi: “Max, por favor, deja pasar a Chico”.

[Verstappen fährt vor Perez über die Ziellinie]

Lambiase: “Max, ¿qué pasó?”

Verstappen: “Te lo dije la última vez. No me preguntes eso de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Es obvio? He dado mis razones y estoy de su lado”.

oh…