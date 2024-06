Video en vivo de las 24 Horas de Nürburgring 2024: ¡La carrera se detuvo debido a la niebla!

00:19 Reproducir información ¡La dirección de la carrera confirma que no habrá reinicio antes del domingo por la mañana a las 8 a. m.! La próxima información está prevista para las 7 a.m. Ya está claro que volverán a haber tres grupos de salida, pero con el coche de seguridad saliendo, es decir, uno detrás del otro, y no en parrilla como era el caso al inicio de la carrera.

23:58 Mays: “Apenas vi las curvas” Christopher Mays informó que la cancelación era inevitable: “Ya dije que no puedo entender por qué no se canceló. Ya casi no veo las curvas. Incluso si es una pena para los fanáticos. Todos queremos un verdadero 24 carrera de horas y no una carrera de 16 horas.” Robert Renoir lo confirma: “De hecho, en la última vuelta informé que la visibilidad era muy mala aquí en la pista del Gran Premio. Tampoco se podía ver nada en el aeropuerto. Fue la decisión correcta, pero fue una pena para los aficionados”. Fue la decisión segura”.

23:56 La novena cancelación en las 24 horas de historia Ya estamos acostumbrados a las interrupciones en las 24 Horas de Nürburgring, donde siempre ha habido pausas forzadas debido al mal tiempo, la más reciente en 2021, cuando hubo una interrupción de aproximadamente 14,5 horas debido a la niebla. En total, se trata del noveno aborto espontáneo en la historia de la carrera.

23:43 ¡No reiniciar hasta el domingo por la mañana! También temíamos que: La dirección de carrera no proporcionaría la siguiente información hasta las 7 de la mañana como muy pronto. Por lo tanto, probablemente no se reiniciará antes de las 8 a.m. READ VFB Stuttgart: Uriel Mangala se muda a Nottingham Forest por $ 15 millones | Deportes

23:37 Resultado al terminar En el momento del accidente, el Scherer-Audi nº 16 estaba delante del RMG-BMW nº 72 y del Manthey-EMA-Porsche nº 911. Detrás de ellos están el HRT-Mercedes nº4, el Abt-Lamborghini nº27 y el Rowe-BMW nº98.

23:29 No hay regulación del parque. Como ya sabemos por el pasado, no hay reglas en Parc Vermet durante el descanso obligatorio, lo que significa que los equipos pueden cambiar neumáticos, repostar combustible o reparar vehículos dañados. El director de carrera, Walter Hornung, explica que no tuvo más remedio que boicotear la carrera porque los comisarios en las posiciones ya no podían verse y no había garantía de que los conductores reconocieran las señales de las banderas de los comisarios. Lo que sucederá a continuación aún no está claro.

23:25 ¡Bandera roja! Ahora nuestros temores se han hecho realidad: ¡la carrera de 24 horas se verá interrumpida por la niebla!

23:09 HRT-Mercedes No. 8 ha sido retirado Adam Christodoulou pudo devolver el Mercedes HRT número 8 a boxes después de su colisión en Metzgesfeld, pero el daño fue demasiado grave para que pudiera continuar la carrera. Entonces el coche es remolcado. Esto también reduce las posibilidades de Mercedes-AMG después de que el GetSpeed-Mercedes #130 ya se haya retirado de la batalla por la victoria general. Como piloto de Mercedes mejor clasificado, Luca Stolz, con el HRT-Mercedes nº 4, ocupa actualmente la cuarta posición en la general.

22:53 ¡Qué monstruo de choque! Ahora ha aparecido en línea un video que muestra el grave accidente que ocurrió con el BMW Rowe número 99 conducido por Sheldon van der Linde en el bosque de Adenauer. Lo que se hizo especialmente evidente fue la fuerza con la que el BMW Serie 1 WS Racing nº 507 (Möller/Pirrone/Ullrich/R. Klingmann) chocó contra las barandillas. ¡El auto dio una vuelta en el aire! Afortunadamente, el conductor se encuentra en buenas condiciones en estas circunstancias. READ Cinta en directo de Fórmula 1: Ferrari atraviesa un comienzo desastroso

22:47 ¡El HRT-Mercedes nº 8 ha despegado! ¡El HRT-Mercedes nº 8 despegó en Metzgesfeld! Adam Christodoulou, que estaba al volante en el momento del accidente y marchaba 11º, está junto al muro de neumáticos. Aún no está claro qué tan graves son los daños.

22:39 ¡Se está acumulando una niebla peligrosa! Ahora se avecinan más sustos en la Torre Eiffel: ¡se está poniendo niebla! Tanto en Nordschleife como en la zona del circuito de GP la visibilidad empeora. Esperemos que esto no se convierta en un gran problema para seguir compitiendo en las próximas horas.

22:18 Condiciones muy difíciles Además, la carretera no está constantemente mojada ni seca. Por tanto, elegir neumáticos es complicado. El Abt-Lamborghini #27 cambió a neumáticos de lluvia para la última parada, y el RMG-BMW #72 a neumáticos lisos. Dependiendo del estado de la pista, esta pista es más rápida en un sector y en otro.

22:02 Racing Hour 24/06: Qué ha pasado hasta ahora – La lluvia comienza al inicio del periodo de calentamiento. El polesetter RMG-BMW #72 y otros apuestan por los slicks

– El espectáculo de Manthe Row en el primer tiempo, con Kevin Estre y Augusto Farfus liderando por más de 30 segundos

– 4-wide en Döttinger Höhe se produce un error. Scherer-Audi #15, GetSpeed-Mercedes #130 y Herberth-Porsche #5 se tocan. El #5 gira, el #130 pierde doce minutos debido a una parada de reparación

– Rowe-BMW #99 se retiró mientras lideraba después de chocar con el Porsche #420.

– Scherer-Audi nº 16 se sitúa en cabeza después de cuatro horas

-Más lluvia por la tarde: el #911 apuesta por los puntos lisos, el #27 avanza por los puntos cortados

– Audi nº 510 quemado en Bronchen READ Bundesliga: ¡Borussia Dortmund y Mainz 05 en TV gratis hoy! | Deportes

21:54 Sin castigo para Grillo. Manthey-EMA respiró aliviado: la investigación contra el número 911 terminó con la sentencia de “no tomar más medidas”.

21:50 Coche Audi en llamas ¡Escena caliente en la salida de Bronchen! Audi S2 #510 en llamas. La fuga de gasolina aparentemente provocó un incendio y prendió fuego al tanque. El conductor, Christophe Dupre, detiene el coche, pero exactamente entre dos guardias. Así que al principio no había nadie para apagar el fuego. Desesperado, el propio Dorby juguetea con el coche en llamas hasta que finalmente llega el escuadrón DMSB. Pero se necesita un poco de esfuerzo para sacar el automóvil de la categoría de automóviles de producción.