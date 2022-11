Vinos tintos de Chile, Sudáfrica y Argentina

Del Cabo de Buena Esperanza llega algo nuevo e icónico 2020 Warwick Estate “La Primera Dama” Cabernet Sauvignon A ti en el espejo. Rich viene de Chile 2021 Mas Andes Reserva Cabernet Sauvignon – Una caída de alto perfil de la Casa de Rothschild. Finalmente se une Argentina 2020 Finca Las Moras Dadá No. 1 que hacer

Dadá es un vino que no responde a ninguna pregunta: inusual fruta, suave y armonioso y, a pesar de toda su elegancia, tiene una fuerte estructura y excelente azúcar residual. En copa presenta un color púrpura granate oscuro con fruta maravillosamente jugosa. La gota argentina se completa con aromas tostados finamente afinados, vainilla y almendras tostadas. Esto lo hace perfecto como acompañamiento navideño o para una agradable velada en invierno.

Nuestro socio es el Club del Vino

Con el Club of Wine, la empresa vinícola Ruyter & Ast continúa con su tradición y experiencia en el siglo XXI. En Club of Wine descubrirás el maravilloso mundo del vino, conocerás a los mejores productores y te embarcarás en un viaje culinario alrededor del mundo con ofertas sorprendentes. Experimente el Club of Wine, una de las organizaciones comerciales de vino más antiguas de Alemania.